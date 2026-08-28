Tunisie: Climatologie - Avec 49,8 degrés à l'ombre, Kairouan a été classée hier, deuxième ville la plus chaude du monde

Au lendemain des festivités du Mouled, la capitale spirituelle de la Tunisie frôle son record absolu de chaleur sous l'effet d'un dôme thermique exceptionnel. Dans ce cadre, le chercheur en climatologie Amer Bahba a donné l'alerte sur une crise climatique de grande ampleur, qui place simultanément 6 stations météo tunisiennes parmi les 20 points les plus chauds de tout le globe !

En effet, durant ces derniers jours les Tunisiens avaient l'impression d'être dans une fournaise avec l'intensité des anomalies climatiques subies. Les seuils de criticité environnementale ont été justement franchis. Ceci dit, intervenant aujourd'hui, jeudi 27 août 2026 au micro des radios tunisiennes, l'enseignant chercheur spécialiste des risques naturels, Amer Bahba, a dévoilé les indicateurs officiels de veille mondiale compilés par les réseaux de surveillance météorologique.

« Les données certifiées confirment que la station de Kasserine et le pôle urbain de Kairouan ont enregistré une température historique de 49,8 degrés à l'ombre », dit-il. Et d'ajouter que « ce pic thermique place officiellement la ville tunisienne au deuxième rang des localités les plus chaudes de la biosphère pour la journée d'hier, se positionnant juste derrière le centre météorologique de Mehran en Iran qui a culminé à 50 degrés ».

Ce niveau de chaleur exceptionnel, explique encore l'expert, ne constitue pas un phénomène isolé mais s'inscrit dans le cadre d'un dôme de chaleur d'une violence inédite qui embrase l'ensemble des gouvernorats. Il précise que cette vague saharienne a propulsé simultanément 6 stations de mesure tunisiennes, englobant Kairouan, Béja, Zaghouan, Gabès, Tozeur et Jendouba, au sein de la nomenclature des 20 points les plus chauds de la planète.

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« Les analyses physiques menées sur la cuvette de Kairouan révèlent que le mercure s'est établi à seulement un demi-degré du record absolu jamais mesuré dans l'histoire moderne de la Tunisie, établi à 50,3 degrés le 11 août 2021. La configuration topographique de la région, caractérisée par un bassin sédimentaire entouré de massifs montagneux et la proximité de grandes structures de sebkhas, agit comme un amplificateur thermique naturel en emprisonnant les masses d'air sec», note-t-il.

Par la même occasion, le climatologue avertit que la journée de ce jeudi 27 août 2026 s'avère tout aussi critique pour l'intégrité des populations et des infrastructures nationales, « les thermomètres maintiennent des valeurs lourdes largement supérieures à 40 degrés à l'ombre », constate-t-il. L'expert rappelle d'ailleurs que la température ressentie par le corps humain sous l'effet de l'ensoleillement direct et des taux d'humidité côtiers est supérieure de 4 à 5 degrés par rapport aux relevés officiels des abris météo.

Face à ce stress thermique global, exacerbé par les coupures rotatives d'électricité, la direction scientifique exhorte les citoyens à éviter toute exposition entre les heures de pointe et à rationaliser l'usage des ressources hydrauliques... Oui, ce dôme thermique semble illustrer l'urgence d'adapter les politiques d'urbanisme aux réalités du réchauffement climatique mondial. Il est impératif de repenser la gestion des énergies par ces temps de descente aux enfers !