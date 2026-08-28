Tunisie: Manouba - Augmentation des quotas d'eau minérale pour faire face à la pénurie

Les représentants de plusieurs dépôts de distribution d'eau minérale s'engagent à augmenter les quantités d'eau minérale destinées au gouvernorat de Manouba, tout en garantissant l'encadrement du processus de distribution par les équipes de contrôle économique et les unités de la Garde et de la Sûreté nationales.

Cet engagement intervient lors d'une séance de travail tenue ce jeudi après-midi au siège du gouvernorat de Manouba, en présence des représentants du secteur (grossistes et dépositaires de distribution d'eau) et des services de contrôle économique, en réponse à l'appel du gouverneur de Manouba, Mahmoud Chouaib, visant à fournir des quantités supplémentaires à la région pour répondre à la demande et aux besoins.

Le gouverneur a également appelé à renforcer la coordination des efforts entre les différents intervenants afin d'assurer une bonne distribution dans les différentes zones, en particulier dans les quartiers et localités enregistrant un manque ou des perturbations de l'approvisionnement et des coupures d'eau potable. Il a souligné la nécessité de lutter contre toutes les formes de spéculation, les tentatives de constitution de stocks illicites et les diverses infractions (telles que la vente conditionnée), de manière à garantir un approvisionnement régulier des citoyens dans toute la région.

La réunion, à laquelle a assisté le directeur régional du commerce et du développement des exportations de Manouba, Fathi Khedhria, a été consacrée à l'examen des solutions possibles aux différents problèmes posés. Ces problèmes concernent principalement la baisse marquée de l'approvisionnement en eau minérale ces derniers jours, due -- selon les intervenants présents à un faible niveau de stockage, à l'impact des coupures d'électricité fréquentes sur le rythme d'embouteillage et de production, ainsi qu'à la hausse simultanée de la consommation et des températures.

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Les différentes délégations du gouvernorat de Manouba font face à une forte pénurie d'eau minérale en bouteille. Les consommateurs s'engagent dans un parcours du combattant quotidien pour obtenir quelques litres : ce jeudi, la part par personne n'a pas dépassé deux litres d'eau minérale après une longue attente dans des files d'attente devant plusieurs commerces, ce qui illustre la gravité des difficultés d'approvisionnement.

De leur côté, les habitants des zones rurales élevées de la région vivent une double crise, la pénurie d'eau en bouteille coïncidant avec des coupures d'eau potable causées par des pannes d'électricité répétées ainsi que des avaries techniques soudaines perturbant le réseau.