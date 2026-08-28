Afrique: Réunion de l'OCI à Djeddah - Le pays réaffirme son soutien à la Palestine et intensifie sa diplomatie bilatérale

Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Étranger, a participé, aujourd'hui le 27 août 2026, aux travaux de la vingt-troisième session extraordinaire du Conseil des Ministres des Affaires Étrangères de l'Organisation de la Coopération Islamique, tenue à Djeddah, au Royaume d'Arabie Saoudite frère, consacrée à l'examen des développements de la Cause palestinienne et d'Al-Qods Al-Charif, ainsi qu'aux exigences de l'étape actuelle quant à la nécessité de renforcer la solidarité et la coopération entre les Pays islamiques. Cette session a également été marquée par l'élection d' Ismail Ould Cheikh Ahmed en tant que nouveau Secrétaire Général de l'Organisation de la Coopération Islamique.

À cette occasion, le Ministre a réaffirmé les positions constantes et de principe de la Tunisie à l'égard de la Cause palestinienne, réitérant son soutien au droit inaliénable du Peuple palestinien à l'autodétermination et à l'établissement de son État indépendant et pleinement souverain sur l'ensemble de sa terre avec Al-Qods Al-Charif pour Capitale, tout en appelant à assurer la protection internationale au Peuple palestinien, à lever le siège qui lui est imposé, à garantir l'accès sans entrave de l'aide humanitaire et à mettre fin à ses souffrances.

Il a souligné, dans ce contexte, la nécessité de préserver la ville d'Al-Qods Al-Charif, première des deux Qiblas et troisième des Lieux Saints, de maintenir son identité arabe et islamique ainsi que ses lieux saints islamiques et chrétiens, et de rejeter toutes les mesures unilatérales et illégitimes visant à modifier son statut juridique, historique ou démographique, appelant à intensifier l'action arabe et islamique commune dans les différentes instances internationales afin de protéger la Ville Sainte et de préserver son identité authentique.

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Le Ministre a également affirmé l'importance de renforcer le rôle de l'Organisation de la Coopération Islamique et d'élever sa capacité sur la scène internationale, afin qu'elle demeure cet édifice inébranlable traduisant les aspirations de l'ensemble des peuples islamiques.

Dans ce cadre, il a mis en évidence l'importance de mettre à profit les capacités humaines, économiques et de développement dont recèlent les Pays du monde islamique, et de renforcer la coopération et la complémentarité entre eux, permettant ainsi de bâtir des partenariats plus effectifs et efficaces, d'ouvrir de nouvelles perspectives devant le développement et de renforcer la capacité de l'Organisation à faire face aux défis actuels.

Le Ministre a par ailleurs affirmé l'attachement de la Tunisie au dialogue et aux moyens paisibles pour le règlement des conflits, au respect de la souveraineté des États, de leur indépendance et de leur intégrité territoriale, ainsi qu'au recours au droit international et au droit international humanitaire, loin de la logique de la force et des tentatives d'imposer la politique du fait accompli, soulignant l'importance de renforcer la coopération et la coordination entre l'Organisation de la Coopération Islamique et l'Organisation des Nations Unies, en coordination avec la Ligue des États Arabes et l'Union Africaine, de manière à soutenir les efforts internationaux visant à préserver la paix, la sécurité et la stabilité.

Au terme de son allocution, le Ministre a réitéré la disposition de la Tunisie à poursuivre le travail avec l'Organisation de la Coopération Islamique et ses États membres, et à contribuer activement au développement des mécanismes de l'action islamique commune et au renforcement de la capacité d'initiative, d'action et d'influence de l'Organisation, au service des causes du monde islamique, et en soutien à la sécurité, à la stabilité, au développement et à l'intégration entre ses Pays.

En marge des travaux de cette session, le Ministre a eu des entretiens bilatéraux avec Ahmed Attaf, Ministre d'État, Ministre des Affaires Étrangères, de la Communauté Nationale à l'Étranger et des Affaires Africaines de la République Algérienne Démocratique et Populaire, ainsi qu'avec Taher Al-Baour, Chargé de la gestion du Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale de l'État de Libye, portant sur les moyens de hisser les relations bilatérales et de renforcer la coopération dans les domaines prioritaires, notamment l'énergie, l'électricité et la bonne exploitation des ressources hydrauliques, outre le soutien aux échanges commerciaux et la facilitation du mouvement des marchandises et des citoyens à travers les postes frontaliers.

Le Ministre s'est également entretenu avec Mme Varsen Aghabekian Shahin, Ministre des Affaires Étrangères et des Expatriés de l'État de Palestine. L'entretien a porté sur les derniers développements de la cause palestinienne et l'évolution de la situation dans les territoires palestiniens occupés, ainsi que sur ce qu'ils exigent en termes d'action arabe et islamique concertée et de renforcement des efforts politiques et diplomatiques à tous les niveaux, tout en soulignant l'importance pour l'Organisation de la Coopération Islamique de jouer pleinement son rôle dans le soutien à la Cause palestinienne, la défense des droits légitimes du peuple palestinien et la préservation d'Al-Qods Al-Charif et de ses lieux saints.

Lors de l'entrevue qui l'a réuni avec M. Mohamed Salem Ould Merzoug, Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Mauritaniens de l'Extérieur, le Ministre a souligné l'importance de renforcer les relations bilatérales et d'impulser la coopération vers des niveaux plus élevés, à travers une bonne préparation des prochaines échéances, en particulier la prochaine session de la Grande Commission Mixte tuniso-mauritanienne, outre le développement du cadre juridique régissant la coopération bilatérale et l'intensification de la concertation et de la coordination sur les questions arabes et islamiques posées.

Enfin, le Ministre a rencontré M. Ismail Ould Cheikh Ahmed, nouveau Secrétaire Général de l'Organisation de la Coopération Islamique, avec qui il a abordé les moyens de renforcer la coopération entre la Tunisie et l'Organisation et de réhausser le niveau de coordination dans les différents domaines y afférents, de manière à contribuer au soutien des causes du monde islamique et au renforcement de l'efficacité de l'action de l'Organisation.