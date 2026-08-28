Tunisie: Le koutteb, hier et aujourd'hui, une exposition à la Kasbah

Le ministre des Affaires Religieuses, Ahmed Bouhali, a inauguré, hier mercredi, au mausolée de l'Imam Ali Ben Abi Ziad à la Kasbah, une exposition retraçant l'évolution des écoles coraniques en Tunisie « les kouttab d'hier à aujourd'hui ».

L'exposition met en avant l'importance accordée à l'éducation préscolaire, ainsi qu'à la promotion de l'institution du Koutteb, la deuxième institution éducative islamique après la mosquée et l'établissement scolaire, lit-on dans un communiqué publié par le département des Affaires religieuse.

L'exposition retrace les principales étapes historiques que l'institution du koutteb a connues depuis ses débuts, s'étendant de l'an 27 de l'Hégire (7ème siècle) jusqu'à la mise en place de l'État tunisien moderne.

Elle comprend des panneaux muraux présentant le cadre juridique régissant l'institution des écoles coraniques à travers les différentes époques ainsi que les principaux koutteb et les figures éminentes de l'enseignement coranique en Tunisie, tels que Shagran Ben Ali al-Hamadhani, Al-Bahloul Ben Rached Al Hajri, l'Imam Al-Assad Ben Fourat, Mehrez Ben Khalaf et Abou Ishaq al-Jebeniani.

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Dans nos archives Sécurité routière: Une nouvelle technique de signalisation horizontale au niveau de la route régionale n°21L'exposition contient d'ailleurs des photos illustrant le koutteb dans sa forme traditionnelle et moderne, montrant ses principales caractéristiques d'hier et d'aujourd'hui.

Parmi les pièces exposées figurent également des manuscrits rares et uniques du Saint Coran, datant de 50 à 334 ans, ainsi que des écrits illustrant les traditions calligraphiques tunisienne, zeitounienne et marocaine et autres.

L'école coranique a connu un développement à travers les âges, pour devenir actuellement une institution autonome, à l'instar des autres établissements éducatifs qui se consacrent à l'enseignement préscolaire tout en préservant la spécificité de l'enseignement du Saint Coran et des hadiths.