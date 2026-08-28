Tunisie: Djebel Jeloud - L'incendie de Djebel Boulaâdham qualifié d'acte criminel par un élu local

Intervenant ce jeudi 27 août 2026 sur les ondes d'une station de radio privée, le député de la circonscription de Djebel Jeloud a révélé que le sinistre qui a touché le massif forestier a été délibérément provoqué. Grâce à la vigilance citoyenne et au déploiement des secours, la propagation des flammes a pu être endiguée sans causer de pertes humaines.

« La vigilance citoyenne et la réactivité des services de secours ont permis d'éviter une catastrophe environnementale et humaine majeure dans la zone », a-t-il révélé. En livrant son témoignage sur les ondes de Jawhara FM, le député Chokri Mohamed El Manaï, a d'emblée affirmé que l'incendie survenu sur les hauteurs de Djebel Boulaâdham n'avait aucune cause naturelle. S'appuyant sur des rapports de terrain concordants, l'élu a formellement qualifié ce sinistre d'acte criminel et délibéré, provoqué pour déstabiliser la sécurité des quartiers résidentiels environnants.

« Le scénario de cette tentative de sabotage criminel a été mis au jour grâce au dispositif de veille spontané mis en place par les habitants des localités limitrophes, qui agissent comme de véritables sentinelles de leur territoire », a-t-il lancé. Selon les détails fournis par le parlementaire, des résidents de la zone de Sidi Fathallah ont repéré au milieu de la nuit les mouvements suspects de 4 individus évoluant sur les flancs du massif de Boulaâdham.

« Ce secteur boisé stratégique constitue une lisière naturelle reliant le quartier de Sidi Fathallah au poumon forestier qui s'étend de manière continue jusqu'aux périmètres d'habitation de la cité Thameur et de la cité Ennour. Les silhouettes des suspects ont été aperçues alors qu'ils allumaient simultanément des foyers d'incendie sur les versants nord et sud de la montagne pour maximiser le potentiel de destruction des flammes », a-t-il confié.

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Dans nos archives Collèges et lycées: les enseignants suppléants non concernés par la grèveFace à la progression immédiate du feu, la mobilisation des riverains a été instantanée pour empêcher la jonction des différents fronts de flammes. « Cette réaction de première ligne, combinée à l'arrivée rapide sur les lieux des brigades d'intervention de la protection civile, a permis de circonscrire les brasiers avec une grande efficacité technique avant qu'ils ne menacent les habitations », note le parlementaire.

Il a salué le courage des citoyens et le professionnalisme des sapeurs-pompiers dont la synergie logistique a garanti la maîtrise totale de la situation en un temps record, permettant de clore ce grave incident sans enregistrer le moindre blessé ni aucune destruction de biens matériels ou d'infrastructures publiques.