Congo-Kinshasa: Retombées des accords de Doha - La MONUSCO évacue 16 civils de Goma

27 Août 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Seize civils congolais, dont une femme, sont arrivés ce mercredi 26 aout 2026 à Beni, chef-lieu provisoire du Nord-Kivu, en provenance de Goma, où ils étaient sous la protection de la MONUSCO depuis l'occupation de la ville par la rébellion de l'AFC/M23. Leur transfert vers Beni a été facilité par la mission de l'ONU.

David Kamuha, directeur de cabinet du gouverneur militaire du Nord-Kivu, qui les a accueillis, parle d'une opération qui s'inscrit dans la mise en oeuvre des engagements pris dans le cadre des pourparlers entre le Gouvernement de la RDC et l'AFC-M23 :

« Dans le cadre de l'application des accords de Doha, nos compatriotes viennent d'être évacués jusque dans la ville de Beni. C'est une grande satisfaction pour tout le pays et particulièrement pour le gouvernement provincial, puisqu'il s'agit des compatriotes en provenance du Nord-Kivu ».

Il a par ailleurs remercié les Nations unies qui ont accepté, pendant toute une année et demie, de prendre en charge ces personnes qui étaient restées à Goma.

David Kamuha estime que tous les Congolais attendent la « mise en oeuvre effective de ces accords pour le retour effectif de la paix et la réunification de notre pays. »

Les autorités provinciales assurent que ces civils seront accompagnés dans leur réinsertion.

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