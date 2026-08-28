Congo-Kinshasa: Un avion supposé de la coalition l'AFC-M23 - RDF abattu par les FARDC près de Minembwe

L'administrateur du territoire de Fizi, Samy Badibanga, annonce que les soldats des FARDC ont abattu, ce jeudi 27 août 2026 près de Minembwe (Sud-Kivu), un avion appartenant à la coalition AFC-M23-RDF. Cet appareil, transportant du matériel militaire et des vivres, venait en appui aux rebelles du M23 et à leurs alliés régionaux, selon lui.

L'aéronef a été neutralisé alors qu'il effectuait des manoeuvres d'atterrissage à l'aérodrome de Minembwe, précise l'administrateur Babidanga, dénonçant une énième violation de l'espace aérien de la RDC par le Rwanda et ses alliés.

« Cet engin volant avait entamé sa manoeuvre d'atterrissage à près de 40 km de l'aérodrome de Minembwe. Il transportait des vivres et des munitions, et repartait charger de bois rouge ainsi que d'or exploité dans la chaîne des montagnes de Mitumba ».

L'aérodrome de Minembwe demeure un point stratégique de ravitaillement pour l'AFC/M23 et pour le Rwanda, selon lui, « où les minerais pillés dans les hauts plateaux sont facilement acheminés vers le Rwanda. Pour ce pays, il s'agit d'une question vitale ».

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L'avion a été abattu par un drone des FARDC dans la matinée de ce jeudi, selon des sources sécuritaires, dans une zone où les combats se déroulent entre les forces gouvernementales et rebelles.

Samy Badibanga félicite et encourage par ailleurs les FARDC, appuyées par les combattants Wazalendo, pour les énormes sacrifices consentis afin que la paix revienne dans l'Est de la RDC.

Les efforts déployés par radio Okapi pour joindre le commandement des FARDC dans la zone n'ont pas abouti.