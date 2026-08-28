Burkina Faso: Immersion patriotique obligatoire - Clap de fin d'un mois de formation civique et patriotique dans le Goulmou, la Sirba et la Tapoa

Les appelés de l'Immersion patriotique obligatoire (IPO) pour le compte des régions du Goulmou, de la Sirba et de la Tapoa, au nombre de 2246, ont effectué leur sortie officielle, jeudi 27 août 2026, à Fada N'Gourma. Au terme d'un mois de formation aux valeurs du civisme et du patriotisme, ils ont regagné leurs domiciles.

La deuxième édition de l'Immersion patriotique obligatoire (IPO) s'est tenue du 27 juillet au 26 août 2026 sur l'ensemble du territoire nationale. Pour le compte des régions du Goulmou, de la Sirba et de la Tapoa, les appelés de l'IPO ont effectué leur sortie officielle, jeudi 27 août 2026, après un mois de formation civique et patriotique à Bogandé, à Fada N'Gourma, à Kantchari et à Diapaga. Sous la pluie, devant parents et autorités, cette deuxième cuvée, forte de 2246 immergés, a entonné, fièrement, le Ditanyè et l'hymne de la promotion. En ces instants solennels et uniques dans leur vie, les jeunes bacheliers ont offert un aperçu de leur quotidien sur les différents sites de l'immersion, à travers un sketch sur le civisme et le vivre ensemble, un slam sur le patriotisme, des démonstrations sur les techniques d'intervention opérationnelle rapprochée et la grande parade. Au-delà, le quotidien des appelés était rythmé par des enseignements sur la discipline, la sociologie et l'histoire du Burkina Faso, la géopolitique, les enjeux sous-régionaux et internationaux, la vision souverainiste du Burkina Faso et le développement endogène, entre autres.

« Nous ne trahirons jamais la mère patrie »

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Au nom de ses camarades, Abdoul Abas Kafando a exprimé sa gratitude au Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, pour son engagement en faveur de la formation, de la responsabilisation et de l'éveil de la jeunesse. « Mon capitaine, merci de croire en nous », a-t-il dit. Il a salué, également, les encadreurs, les formateurs et l'ensemble des Forces de défense et de sécurité (FDS) qui, durant leur séjour, ont fait preuve de patience, de rigueur et d'engagement. Selon lui, ce sacrifice leur a permis de devenir aujourd'hui des citoyens nouveaux. En retour, les immergés, par la voix du jeune Kafando, se sont engagés à défendre la cause de la Révolution quoi que cela leur coûte. « Dès cet instant, nous devenons les ambassadeurs de la révolution, du patriotisme partout où le devoir nous appellera, dans nos universités, dans nos futures fonctions et au sein de nos communautés. Nous sommes la jeunesse consciente. Nous ne trahirons jamais la mère patrie », a-t-il déclaré.

Pour le gouverneur des régions du Goulmou, de la Sirba et de la Tapoa, Ram Joseph Kafando, le patriotisme se traduit justement par l'amour de son pays, le respect du bien public, le refus de la corruption, le respect des lois et des institutions, le travail bien fait... En sa qualité de président de la cérémonie, il a prodigué de précieux conseils aux jeunes : « gardez la discipline, soyez intègres, respectez vos parents et vos éducateurs, restez unis, refusez la facilité et développez l'esprit d'initiative ».

Joanny SOW

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