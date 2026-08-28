Cote d'Ivoire: Méagui/Développement local - Plusieurs projets communautaires au profit des riverains du Parc national de Taï

Le directeur général de l'Office ivoirien des parcs et réserves, Adama Tondossama, a présidé, à Méagui, une réunion bilan des activités du deuxième trimestre 2026.

Les Comités de gestion locale du Parc national de Taï (Pnt) et de la Réserve naturelle du Cavally (Rnc) ont tenu, le vendredi dernier, à Méagui, leur deuxième session conjointe de 2026 consacrée au bilan des activités du deuxième trimestre de l'année.

Cette réunion, organisée en présence du conservateur général Adama Tondossama, directeur général de l'Office ivoirien des parcs et réserves (Oipr), avait pour enjeu de passer en revue les initiatives des trois derniers mois. Des activités portant sur le renforcement de la conservation des deux aires protégées, l'appui aux communautés riveraines, l'agroforesterie, l'éducation à l'écocitoyenneté, etc.

Les participants ont dressé un bilan satisfaisant des actions menées. Ils se sont réjouis des taux de performance de 83 % pour le Pnt et de 72 % pour la Rnc. La rencontre a également mis en lumière la gestion participative et l'appui au développement local.

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L'Ong EarthWorm, active à la périphérie de la Réserve naturelle du Cavally, a présenté le bilan de ses interventions structurées autour de trois axes : la protection, la réhabilitation et le suivi des forêts ; la résilience des producteurs et la traçabilité ; la protection de l'enfant et le bien-être des communautés. Il en ressort que 2 996 plants ont été distribués aux communautés pour la création de 163 hectares de périmètre agroforestier.

L'Ong a aussi accompagné la création de 33 associations de valorisation de l'entraide communautaire, qui ont mobilisé 303 284 403 Fcfa et accordé 140 889 000 Fcfa de prêts à 1 247 membres. Ces financements ont principalement servi à soutenir des activités génératrices de revenus (Agr). L'action communautaire s'est également traduite par la construction d'un bâtiment scolaire de trois classes, doté d'une cantine.

Les membres du comité ont par ailleurs été instruits sur les avancées du Projet d'investissement forestier (Pif) phase 2. Les chiffres révèlent que 98 sous-projets d'activités génératrices de revenus, répartis dans 49 localités périphériques du Parc national de Taï, ont bénéficié d'un appui financier de 707 880 296 Fcfa. 97 Agr sur 98 sont fonctionnelles.

La session a, par ailleurs, été marquée par le lancement officiel de la 9e édition du Prix vert, qui récompense le village le plus écocitoyen de la périphérie du Parc national de Taï. Les résultats seront proclamés fin 2026. Les lauréats se répartiront une enveloppe de 10 500 000 Fcfa mise à disposition par la Banque mondiale dans le cadre du Pif 2 et par la Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire.

Sur le même sujet, les résultats du Prix vert des écoles primaires les plus écocitoyennes de la périphérie de la Réserve naturelle du Cavally ont été dévoilés. Le premier prix 2026, doté d'une enveloppe de 500 000 Fcfa, est revenu au Groupe scolaire Helena 1 et 2. Classée 2e, l'école primaire Zagné 2 a reçu 300 000 Fcfa. A la 3e place, le groupe scolaire Tienkoula 1 et 2 a perçu 200 000 Fcfa.