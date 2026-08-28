Afrique de l'Ouest: Jeux nomades 2026 - Les Ivoiriens au front

27 Août 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par sabine kouakou

La délégation ivoirienne, constituée de trois athlètes de la Fédération ivoirienne d'othello, qui fait la promotion des sports intellectuels et traditionnels, a quitté Abidjan le 28 août, pour le Kirghizistan, où elle prendra part à la 6e édition des Jeux nomades 2026.

Ourega Loh Jeannot, le capitaine de l'équipe masculine, Zirimba Ange Francis et Gallo Irène Grâce, respectivement champions d'Afrique dans leurs catégories, seront présents à cette compétition prévue du 31 août au 6 septembre 2026.

« En partant à cette compétition, nous avons à coeur de brandir haut le drapeau ivoirien. Nous voulons faire honneur à notre pays comme nous l'avons toujours fait en Afrique et ailleurs. Nous demandons aux Ivoiriens de nous soutenir et de nous porter en prière », a indiqué Ourega Loh Jeannot, athlète et président innovateur de cette discipline en Côte d'Ivoire.

Et d'ajouter : « Nous rêvons de médaille surtout que nous allons à cette compétition avec les meilleurs en Afrique. C'est l'image de tout le continent que nous irons défendre à cette compétition. On veut être champion du monde ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Quatre-vingt-dix délégations entreront en compétition, dont six pays africains : le Ghana, le Nigeria, le Togo, le Bénin, le Djibouti et la Côte d'Ivoire.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2026 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.