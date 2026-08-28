Afrique de l'Ouest: Jeux nomades 2026 - Les Ivoiriens au front

La délégation ivoirienne, constituée de trois athlètes de la Fédération ivoirienne d'othello, qui fait la promotion des sports intellectuels et traditionnels, a quitté Abidjan le 28 août, pour le Kirghizistan, où elle prendra part à la 6e édition des Jeux nomades 2026.

Ourega Loh Jeannot, le capitaine de l'équipe masculine, Zirimba Ange Francis et Gallo Irène Grâce, respectivement champions d'Afrique dans leurs catégories, seront présents à cette compétition prévue du 31 août au 6 septembre 2026.

« En partant à cette compétition, nous avons à coeur de brandir haut le drapeau ivoirien. Nous voulons faire honneur à notre pays comme nous l'avons toujours fait en Afrique et ailleurs. Nous demandons aux Ivoiriens de nous soutenir et de nous porter en prière », a indiqué Ourega Loh Jeannot, athlète et président innovateur de cette discipline en Côte d'Ivoire.

Et d'ajouter : « Nous rêvons de médaille surtout que nous allons à cette compétition avec les meilleurs en Afrique. C'est l'image de tout le continent que nous irons défendre à cette compétition. On veut être champion du monde ».

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Quatre-vingt-dix délégations entreront en compétition, dont six pays africains : le Ghana, le Nigeria, le Togo, le Bénin, le Djibouti et la Côte d'Ivoire.