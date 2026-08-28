Ile Maurice: Shaan Kumar Choolun se rend à la police

28 Août 2026
L'Express (Port Louis)

Shaan Kumar Choolun, 43 ans, alias «Mithun», s'est rendu à la police ce vendredi 28 août. Il était recherché par l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) depuis plus d'une semaine.

Son nom est cité dans le cadre de l'enquête sur la tentative d'importation de 155,7 kilos de cannabis entre La Réunion et Maurice. Cette affaire, qui mobilise les enquêteurs depuis plusieurs jours, prend une tournure de plus en plus complexe au fil des investigations.

Les enquêteurs devraient désormais interroger «Mithun» afin de déterminer son rôle présumé dans cette affaire et de faire la lumière sur les ramifications du réseau.

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