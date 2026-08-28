Ile Maurice: Cyclisme - Kimberley Le Court-Pienaar enchaîne

Les clameurs se sont à peine tues après son succès sur le Tour of Britain que Kimberley Le Court-Pienaar enchaîne déjà avec une autre course. La cycliste mauricienne sera, en effet, au départ de la Classic Lorient Agglomération - Ceratizit ce samedi.

Cette épreuve figurant au calendrier du Women's WorldTour vivra sa 25e édition et réunira une nouvelle fois les meilleures coureuses du monde sur les routes du Morbihan. C'est une course particulièrement exigeante qui attend une Le Court-Pienaar en pleine confiance et les autres participantes. Elles s'élanceront pour 172,6 kilomètres, comprenant environ 2 809 mètres de dénivelé positif.

La présentation des équipes se déroulera sur l'esplanade de 10h45 à 11h50 (12h45-13h50 à Maurice), avant un départ fictif à 12h05 (14h05 à Maurice) au niveau de la gendarmerie. Un défilé de 4 kilomètres dans Plouay précédera le départ réel, donné à 12h10 (14h10 à Maurice).

Le parcours comprendra 139 kilomètres en ligne, avec notamment un passage par la mythique côte du Lezot au kilomètre 103, avant de rejoindre Plouay pour le final. Les coureuses effectueront ensuite deux tours du circuit de Ty Marrec, long de 16,6 kilomètres, pour conclure cette nouvelle édition.

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Créée en 2002 sous le nom de Grand Prix de Plouay féminin, l'épreuve s'est progressivement imposée comme l'un des grands rendez-vous du calendrier international féminin. Elle accueille chaque année les meilleures équipes et les plus grandes championnes du peloton mondial.

Le palmarès compte notamment Lizzie Deignan, détentrice du record de victoires avec trois succès. Ces dernières années, la Néerlandaise Mischa Bredewold s'est particulièrement illustrée en remportant l'épreuve en 2023, 2024 et 2025. En 2025, Bredewold s'était imposée au terme d'un sprint réduit, devant Marianne Vos et Eline Jansen, décrochant ainsi une troisième victoire consécutive à Plouay. Ce samedi, les meilleures coureuses du monde seront une nouvelle fois au rendez-vous pour tenter de succéder à Mischa Bredewold et inscrire leur nom au prestigieux palmarès de la Classic Lorient Agglomération - Ceratizit.