Afrique: Un dispositif régional pour anticiper les «flash floods»

Des prévisionnistes des Seychelles, de Maurice, de Madagascar et des Comores ont suivi, du 17 au 19 août, une formation sur le Southwest Indian Ocean Flash Flood Guidance System, dispositif régional lancé en 2024 par l'Organisation météorologique mondiale (OMM). Contrairement aux prévisions de pluie classiques, ce système croise les précipitations avec l'humidité des sols et les caractéristiques de chaque bassin versant - déterminant sur des îles au relief accidenté.

Les crues éclair représentent environ 85 % des inondations recensées et affichent le taux de mortalité le plus élevé de tous les types de crues, selon l'OMM. Le programme s'inscrit dans l'initiative onusienne Early Warnings for All, qui vise une couverture universelle en systèmes d'alerte précoce d'ici 2027.

Maurice reste par ailleurs sous surveillance météorologique directe : un avertissement de vent fort et de fortes houles, émis hier pour Maurice, Rodrigues et Saint-Brandon, est valable de 4 heures ce matin à 22 heures dimanche. Le vent, de secteur sud-est, atteindra 45 km/h en moyenne avec des rafales à 90 km/h ; les houles pourront lever des vagues de 4 à 6 mètres, avec un risque de raz-de-marée et d'inondations côtières à l'ouest et au sud. Pêcheurs et plaisanciers sont invités à rester à terre.