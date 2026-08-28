Ile Maurice: Un Derby sans saveur

Après avoir été annulé une première fois le mois dernier faute de partants et suite au refus de la Gambling Regulatory Authority (GRA) d'accorder une dérogation réglementaire sur le nombre d'écuries engagées, l'Aqua Springs Mauritius Derby, troisième manche du championnat des 4-ans, a finalement été disputée dimanche dernier.

Victorieux à l'occasion des deux premières manches, Cumbre Vieja, qui avait rendez-vous avec l'histoire, n'a pas commis d'erreur et a justifié pleinement son statut de super favori (Rs 115) pour signer une victoire de bout en bout, tout en maintenant son invincibilité en neuf tentatives au Champ-de -Mars.

Après avoir pris le commandement, son jockey Manoel Nunes a réglé la course à sa guise avant de s'imposer dans un canter devant Bounceback (Van Niekerk). Il s'est imposé aisément démontrant au passage qu'il avait pleinement les 1850m dans les jambes.

Déjà auréolé du titre de Cheval de l'année 2025, le coursier de l'écurie Foo Kune écrit ainsi une nouvelle ligne à son palmarès déjà étoffé. Après avoir remporté les deux premières manches du championnat des 4-ans, il devient ainsi le premier cheval à remporter The Aqua Springs Million Rupee Triple Crown, un exploit qui garantit la coquette somme d'un million de roupies à ses propriétaires.

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Au-delà de l'aspect financier de cette performance, la fierté des propriétaires, les familles Foo Kune et Ramalingum d'être associé à un tel coursier était ostensible à l'issue de la course.

Depuis qu'il évolue dans le giron hippique, Paul Foo Kune a dû posséder plus de 400 chevaux à titre personnel et il est clair qu'à ce jour, aucun ne lui a procuré autant d'émotions que Cumbre Vieja.

Il est clairement «a horse of a lifetime» et Paul Foo Kune doit ici une fière chandelle à son fils Joey pour avoir réussi à dénicher cette perle rare.

Même s'il y a rien à redire sur l'étendue des qualités de Cumbre Vieja, qui demeure sur la base de ce qu'il a accompli depuis qu'il évolue au Champ-de-Mars un coursier exceptionnel, il faut reconnaître que malgré les enjeux, cette dernière manche du Triple Crown était sans saveur eu égard aux conditions particulières dans lesquelles elle a été disputée.

Il est important d'emblée de faire ressortir que cette dernière manche du championnat des 4-ans réunissait finalement des chevaux âgés de... 5-ans.

Il faut également préciser qu'il y avait au moins 50 points d'écart sur l'échelle des valeurs entre le highest rated horse de la course Cumbre Vieja et le lowest rated horse, New York City.

Par ailleurs, la participation de la doublure de l'écurie Foo Kune, Unsung Hero, réputé pour être un cheval de 990m sur un 1850m et le récent transfert de New York City, ancien coursier de l'écurie Foo Kune à l'écurie Amar Sewdyal pour s'assurer qu'il y ait le nombre de partants requis au départ de la course, a édulcoré qu'on le veuille ou non l'éclat et le prestige d'une épreuve d'une telle envergure.

Comme si cela ne suffisait pas, les suspensions infligées par les commissaires mardi à deux des quatre jockeys qui étaient en selle, en l'occurence Kersley Ramsamy sur Unsung Hero et Rakesh Bhaugeerotgee sur New York City, sont venues entacher davantage la course.

Quand on sait que le Championnat des 4-ans a été une vitrine pour l'épanouissement des coursiers exceptionnels tels que White River (2019) Disa Leader (2010), The Gatekeeper (2022) ou encore Kremlin Captain (2015)dans le passé, il faut dire que le niveau de la course était indigne samedi dernier.

Même si on reconnaît que le retard dans l'acheminement des nouveaux chevaux bloqués en Afrique du Sud a probablement eu un impact prépondérant sur le taux de participation et le niveau de la compétition dans le championnat des 4-ans cette saison, le MTC Jockey Club (MTCJC) a intérêt à tirer les leçons qui s'imposent pour s'assurer à ce que le public n'ait plus droit à des simulacres aussi pitoyables à l'avenir.