Ile Maurice: Athletisme - Suddhoo et Laviolette lancent la compétition

C'est du côté du Sodnac Wellness Park à Candos que la ligue nationale de cross-country Vital a pris son envol samedi dernier. Pour cette 51e édition, les adeptes du demi-fond et du fond avaient répondu présent en masse pour cette manche inaugurale. L'ancien champion national, Aneeshrao Suddhoo, et Aurore Laviolette se sont distingués en raflant les premières places chez les seniors.

Aneeshrao Suddhoo, qui représente désormais l'Association sportive de Vacoas-Phoenix, est reparti à la conquête d'un nouveau titre samedi dernier à Candos. Face à un parcours exigeant de 7,5 km et opposé à 34 coureurs chez les seniors, il s'est imposé en 24m06s devant les coureurs du Port-Louis Racers AC, Shyaveen Dussaram (24m50s) et Jayduth Goorsohye (25m25s).

Rappelons que l'an dernier, le Malgache Nomenjanahary Jean Richard Rafanomezantsoa (Le Hochet AC) avait émergé comme le grand vainqueur de la ligue chez les seniors, signant trois victoires et une deuxième place lors des championnats nationaux. Mohammad Dookun avait fait un retour remarqué lors de cette dernière compétition en venant s'imposer sur le parcours côtier de Mon-Choisy.

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Chez les dames, en l'absence de la tenante du titre, Sonia Soodon, Aurore Laviolette du RoseBelle AC a maîtrisé le parcours long de 4,7 km pour s'imposer en 20m15s. Elle devance de près d'une minute Sabrina Rabot (21m07s) tandis que la troisième place est revenue à Mariana Dorina Lisette (21m33s).

Avec cette première victoire, Aurore Laviolette peut lancer sa campagne sur de bonnes bases même s'il sera difficile de déloger Sonia Soodon de sa position de numéro un mauricienne sur le cross-country. L'an dernier, la coureuse du Quatre-Bornes Hurricane AC avait conquis un énième doublé avec une victoire sur la ligue nationale, ponctuée par quatre premières places ainsi que le sacre aux championnats nationaux.

Cette première manche bouclée, les yeux seront fixés sur la 2e manche qui se disputera ce samedi à Gros-Cailloux, dernière étape se tenant dans une région rurale avant de mettre le cap sur les régions côtières pour les trois ultimes étapes.