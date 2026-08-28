Gabon: La Fondation Ma Bannière distribue des kits scolaires dans plusieurs villages de l'Ogooué-Ivindo

À l'approche de la rentrée scolaire, prévue le 7 septembre prochain, la Fondation Ma Bannière a organisé, le jeudi 27 août 2026, une importante opération de distribution de kits scolaires au bénéfice des enfants des villages de Batouala, Massaha et Nze-Vatican, dans la province de l'Ogooué-Ivindo.

Cette action de solidarité, impulsée par Madame Zita Oligui Nguema, Première Dame du Gabon et fondatrice de la Fondation Ma Bannière, vise à accompagner les familles et à contribuer à une rentrée scolaire dans de meilleures conditions pour les élèves bénéficiaires.

À travers cette opération, la Fondation Ma Bannière réaffirme son engagement en faveur de l'éducation et de l'épanouissement de la jeunesse gabonaise, particulièrement au bénéfice des enfants issus des communautés rurales.

La distribution de ces kits scolaires s'inscrit également dans le cadre des activités sociales organisées à l'occasion des festivités marquant la Journée nationale de la Libération, célébrée cette année à Makokou, chef-lieu de la province de l'Ogooué-Ivindo.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au-delà de la remise de fournitures scolaires, cette initiative traduit la volonté de la Première Dame de placer l'inclusion au coeur de son action, en apportant un soutien concret aux familles en situation de vulnérabilité sociale à la veille de la rentrée scolaire.