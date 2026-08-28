Togo: Commerce et investissement - Le CIR entre dans sa troisième phase

Un programme mondial d'assistance technique liée au commerce porté par l'Organisation mondiale du commerce (OMC) est à l'étude à Lomé pour sa 3e phase.

Le Cadre intégré renforcé (CIR) est le seul outil de partenariat multi-donateur exclusivement dédié aux Pays les moins avancés.

Le CIR vise à faire du commerce un levier de croissance et de réduction de la pauvreté.

Entre 2010 et 2025, le Togo a déjà mis en oeuvre deux phases fructueuses, marquées notamment par l'étude diagnostique pour l'intégration du commerce et son actualisation, ainsi que par plusieurs projets concrets : renforcement des filières anacarde et karité, appui aux opérateurs de commerce et de transit, ou encore actualisation de la politique nationale de développement du commerce.

Cette nouvelle phase entend consolider ces acquis, tout en élargissant le champ d'action. « En plus du volet commerce, cette phase mettra l'accent sur l'investissement comme un moteur essentiel pour soutenir davantage les actions dans le commerce et la mobilisation de ressources nécessaires à la transformation économique du pays .

L'affectation transparente des ressources, fondée sur des données probantes et orientée résultats, sera renforcée.