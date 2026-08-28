Congo-Kinshasa: Les syndicats d'enseignants exigent des mesures sanitaires contre Ebola avant la rentrée au Nord-Kivu

Les syndicats d'enseignants de Beni, Butembo et Lubero demandent le renforcement des dispositifs sanitaires dans les écoles, en raison de la résurgence de la maladie à virus Ebola, à trois jours de la rentrée scolaire 2026-2027.

Réunis mercredi 26 août à Beni, les représentants du Syndicat des enseignants des écoles conventionnées catholiques (SYNECAT), du Syndicat des enseignants du Congo, (SYECO) et de l'Union nationale des enseignants du Congo (UNECO) ont réaffirmé leur volonté de reprendre les cours. Ils conditionnent toutefois la sécurité de cette rentrée à la mise en place urgente de mesures de prévention dans les établissements scolaires.

Thermoflashs, lavage des mains et espaces d'isolement

Les organisations syndicales demandent notamment l'installation de thermoflashs pour prélever la température et de dispositifs de lavage des mains à l'entrée des écoles et devant les salles de classe. Elles souhaitent également la mise en place d'espaces destinés à la prise en charge des cas suspects.

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Jérémie Kinyangwa, président provincial de l'UNECO au Nord-Kivu, explique que l'épidémie d'Ebola constitue désormais la principale préoccupation des enseignants.

« Nous avons été unanimes pour la rentrée, cependant il y a maintenant Ebola qui vient s'intercaler. »

Les enseignants sollicitent l'intervention du Gouvernement, des autorités provinciales et des partenaires humanitaires afin que ces dispositifs soient installés avant le démarrage effectif des cours.

Pour les syndicats, ces mesures doivent permettre de limiter les risques de transmission du virus dans les écoles de Beni, Butembo et Lubero, tout en garantissant la reprise des activités scolaires.