Congo-Kinshasa: Dialogue national - Vital Kamerhe salue une démarche axée sur les causes profondes des crises au pays

L'ancien président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, salue l'initiative de Dialogue national pour la paix, la cohésion et la refondation de l'État annoncée jeudi par le chef de l'État, Félix Tshisekedi.

Dans un message publié vendredi 28 août sur le réseau social X, Vital Kamerhe estime que ce processus constitue une rupture dans l'approche des crises congolaises. Il considère que le Dialogue doit permettre de s'attaquer aux causes profondes des crises, plutôt que de se limiter à leurs conséquences.

Une rupture avec les précédents processus

Pour Vital Kamerhe, l'approche annoncée place la population congolaise au centre du diagnostic, des discussions et de la recherche des solutions.

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Il rappelle les différents processus politiques et accords de paix conclus au cours des dernières décennies, estimant qu'ils n'ont pas toujours été suivis de transformations profondes.

« Nous avons trop souvent signé sans transformer en profondeur, traité les conséquences sans toujours nous attaquer aux causes », écrit-il.

L'ancien président de l'Assemblée nationale dit ainsi saluer, encourager et soutenir pleinement l'initiative du chef de l'État.

Un appel à la mobilisation des Congolais

Vital Kamerhe estime que la réussite du Dialogue dépendra de l'implication des Congolais, appelés à mettre leurs compétences et leurs expériences au service du processus.

Il présente cette démarche comme une opportunité de rompre avec le cycle des solutions inachevées et de favoriser la paix et le développement de la RDC.

Il souligne également l'importance de la RDC pour la stabilité de la sous-région et les équilibres géostratégiques mondiaux.

Dans son message, Vital Kamerhe met enfin en avant l'engagement annoncé par Félix Tshisekedi à garantir une expression libre, une participation équitable et un débat responsable.

Pour lui, ces conditions doivent permettre aux différents acteurs de dépasser leurs divergences et de privilégier l'intérêt supérieur de la Nation dans le cadre de ce Dialogue national.