Congo-Kinshasa: Le Dialogue national inclusif partira des provinces, selon Félix Tshisekedi

28 Août 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Kinshasa, la capitale de la RDC, ne sera pas le point de départ du Dialogue national inclusif, nais son aboutissement. Le chef de l'Etat a défini, jeudi 27 août 2026 lors de son message à la nation, les étapes de ce processus qu'il a initié pour consolider la cohésion nationale.

Les forums préliminaires réuniront au chef-lieu provincial les populations, les autorités locales, les députés nationaux et les sénateurs élus de la province, les représentants des entités territoriales décentralisées et déconcentrées, les partis et regroupements politiques de la majorité de l'opposition, la société civile, les autorités coutumières, les confessions religieuses, ainsi que les milieux professionnels, économiques, universitaires et scientifiques.

Chaque entité consultée formulera ses priorités et ses propositions. L'ensemble de ces contributions sera consolidé dans un document de synthèse nationale qui sera discutée lors des assises de Kinshasa.

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De ce fait, le Président a promis de pendre dans les tous prochains jours une ordonnance instituant le « comité d'organisation du dialogue national pour la paix, la cohésion nationale et la refondation de l'État ». Ce comité sera chargé d'assurer la préparation administrative, matérielle et logistique du dialogue et de veiller à ce que les préalables indispensables à sa bonne tenue soient réunis.

Une autre ordonnance présidentielle fixera les principes et directeurs, les principales étapes, les modalités de représentation ainsi que les mécanismes de suivi et de mise en oeuvre des conclusions du dialogue.

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