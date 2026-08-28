Sénégal: Sédhiou - La cité religieuse Kandialo mobilisée pour la restauration de la forêt

Sédhiou — Le Mouvement pour le développement de la commune d'Inor (sud) a investi jeudi les ruelles de la cité religieuse Kandialo et environs, pour une vaste opération de reboisement dans cette partie de la région de Sédhiou frontalière de la Gambie.

Selon Boubacar Diao, responsable du Mouvement pour le développement de la commune d'Inor, située dans le département de Bounkiling, la coupe abusive de bois contribue à "fragiliser sérieusement" l'équilibre écologique et socio-économique de cette zone.

L'exploitation anarchique du bois "entraîne une déforestation accélérée, réduisant la couverture végétale indispensable à la régulation du climat et à la préservation de la biodiversité", a-t-il déclaré.

"C'est pourquoi aujourd'hui, des centaines d'arbres, notamment des caïlcédrats, des fromagers, des manguiers et des anacardiers ont été plantés afin de restaurer la forêt et renforcer la résilience écologique de la zone frontière touchée par la déforestation", a ajouté M. Diao.

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Il a également rappelé que les forêts, autrefois refuges pour la faune et sources de revenus pour les communautés locales, se voient progressivement décimées, mettant en péril des ressources naturelles vitales pour les populations.

Sur le plan social et économique, a-t-il indiqué, cette situation accentue la raréfaction du bois-énergie, contribuant ainsi à appauvrir davantage les ménages et favorisant l'érosion des sols, la baisse de la fertilité agricole et la diminution des ressources naturelles.

"Pour pallier ces problèmes, il est essentiel de reboiser, de suivre et de veiller sur la forêt", a insisté Boubacar Diao, invitant les pouvoirs publics à renforcer les moyens des services des Eaux et Forêts pour mieux lutter contre les pilleurs de ressources naturelles.

De son côté, Insa Manga, chef de village de Kandialo, a salué cette initiative, exhortant les autorités compétentes et la communauté à intensifier la surveillance de la forêt afin d'assurer sa durabilité.

Khady Sané, habitante du village de Mayor, a plaidé pour un accompagnement des femmes à travers des formations en transformation de produits forestiers, afin de favoriser leur autonomisation économique.

Profitant de l'occasion, Boubacar Diao a également appelé à l'accélération du programme de modernisation des cités religieuses, en particulier celles de la commune d'Inor, considérées comme des foyers spirituels et culturels majeurs.