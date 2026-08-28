Sénégal: Mbour - La police annonce un dispositif de sécurité renforcé pour les processions du Kankourang

Mbour — Le commissaire de police central de Mbour (ouest), Bara Niang, a annoncé la mise en place d'un dispositif de sécurité adapté pour accompagner les prochaines processions du Kankourang, en collaboration avec la communauté mandingue, afin d'assurer la protection des accompagnants et des populations, et de préserver l'ordre public.

"Nous allons dérouler un dispositif qui répond aux normes de sécurité", a-t-il déclaré, jeudi, à l'issue d'une rencontre avec les responsables de la communauté mandingue consacrée à l'organisation du Kankourang.

Selon lui, cette rencontre a permis aux responsables mandingues de faire part de leurs doléances et préoccupations liées notamment à la sécurité des accompagnants du Kankourang et au bon déroulement des processions.

Le commissaire central de Mbour a assuré que les forces de défense et de sécurité seront présentes sur le terrain pour garantir la sécurité des participants et des populations.

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"Il faut que le patrimoine culturel mandingue soit préservé, protégé. Il faut que les processions se déroulent dans les règles de l'art", a-t-il souligné, appelant également les populations à respecter les dispositions prises pour préserver l'ordre public.

Abordant la question de l'organisation des manifestations, le commissaire Bara Niang a rappelé que l'autorisation des manifestations relève du préfet, en sa qualité de chef de l'exécutif départemental.

Il a expliqué qu'à la suite de la prolifération, ces dernières années, des "leuls", structures abritant les Kankourang, la communauté mandingue avait exprimé la nécessité de revenir à une organisation plus conforme aux règles établies.

"Seules les entités détentrices d'autorisation sont habilitées à organiser" les sorties du Kankourang, a-t-il précisé, ajoutant que les structures ne disposant pas d'autorisation ne peuvent pas organiser de procession.

Le commissaire central a, par ailleurs, salué la collaboration avec la communauté mandingue, estimant que celle-ci dispose déjà de mécanismes internes de veille et de sécurité au niveau de ses différentes structures.

De son côté, le secrétaire général adjoint de la collectivité mandingue de Mbour et président de la cellule de Santessou, Kadialy Seydi, s'est félicité de l'écoute et de la disponibilité des forces de sécurité.

"Les forces de sécurité, le commissariat de police de Mbour, ont été très attentifs à nos recommandations et à nos suggestions", a-t-il déclaré, soulignant que les différentes cellules de la collectivité mandingue disposent de brigades de vigilance et de sécurité.

Le Kankourang, au-delà de la communauté mandingue, est devenu un événement qui concerne toute la ville de Mbour et attire des visiteurs venus de plusieurs régions du Sénégal, a-t-il relevé.

"Le Kankourang ne nous appartient plus. Il appartient à toute la ville de Mbour et à tout le Sénégal", a-t-il soutenu, appelant les populations à contribuer au bon déroulement des manifestations.

Pour M. Seydi, la rencontre avec les forces de sécurité vise notamment à identifier, en amont, les difficultés susceptibles de perturber les manifestations et à trouver les solutions appropriées.

La communauté mandingue et les forces de sécurité entendent ainsi renforcer leur collaboration afin que les sorties du Kankourang puissent se dérouler dans des conditions sécurisées et conformes aux règles établies.