Sénégal: Matam - La FSF remet du matériel à la Ligue régionale de football

Matam — La Fédération sénégalaise de football (FSF) a remis un important lot de matériel sportif à la Ligue régionale de Matam (nord), jeudi, en perspective de l'organisation des finales régionales des "Navétanes", le championnat national populaire.

La cérémonie de remise s'est déroulée en présence de responsables de la Ligue régionale de football, de membres de son comité exécutif et de représentants de la FSF.

Le président de la Ligue régionale de football de Matam, Samba Ndiaye, a salué cet appui de la FSF, "une grande première" qui traduit, à ses yeux, les efforts consentis par l'instance fédérale pour accompagner les ligues régionales.

"C'est le lieu de saluer et de magnifier les efforts consentis pour faire de la finale régionale [des Navétanes] une grande fête du football", a-t-il déclaré lors de la cérémonie.

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M. Ndiaye a souligné la diversité du matériel mis à la disposition de la Ligue régionale de Matam, destiné notamment à l'organisation des compétitions et aux primes de récompenses.

En plus de cet appui matériel, la FSF a octroyé six millions de francs CFA à chaque ligue régionale, une enveloppe destinée à primer les clubs et à la prise en charge des frais d'organisation des finales.

Pour le président de la Ligue régionale de Matam, cet accompagnement constitue un appui important au développement du football dans la région.

Il a invité les responsables à pérenniser cette initiative afin de permettre aux clubs de bénéficier durablement du soutien de la Fédération sénégalaise de football.