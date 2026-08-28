Le Gouvernement prend des mesures pour protéger les étudiants, préserver la régularité de leurs parcours académiques et garantir la valeur de leurs diplômes face à l'ingérence de l'AFC/M23, supplétif du Rwanda, dans certaines institutions d'enseignement supérieur localisées dans les zones sous occupation. Dans un communiqué officiel publié ce 27 août, le Gouvernement de la République tient à rassurer l'opinion nationale et internationale : « les acquis académiques régulièrement obtenus demeurent protégés et aucun étudiant n'est appelé à recommencer son parcours à zéro ». Cependant, face à l'agression dans cette partie du territoire national, il assure qu'« une université congolaise ne peut devenir un butin de guerre ». Ci-dessous, l'intégralité du communiqué.

Le gouvernement protège les parcours académiques des étudiants et refuse que l'enseignement supérieur devienne un butin de guerre

Le Gouvernement de la République démocratique du Congo informe l'opinion nationale et internationale qu'au regard de l'ingérence de l'AFC/M23, supplétif du Rwanda, dans le fonctionnement de certaines institutions publiques d'Enseignement supérieur et universitaire, manifestée notamment par l'éviction des comités de gestion régulièrement investis et l'installation irrégulière de ses membres dans des responsabilités académiques, il a pris une série de mesures conservatoires, ciblées et temporaires concernant onze (11) établissements publics précisément identifiés à Goma et Bukavu.

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Prises pendant les vacances académiques et à la charnière entre deux années, ces mesures visent à protéger les étudiants, à préserver la régularité de leurs parcours et la valeur de leurs diplômes, tout en permettant d'organiser, avant le démarrage de l'année académique 2026-2027, leur orientation et la continuité de leurs études dans des établissements répondant aux exigences légales de la République. Elles ne constituent ni une fermeture générale de l'enseignement supérieur au Nord-Kivu et au Sud-Kivu, ni un abandon des étudiants ou des populations vivant dans les zones sous occupation. Les acquis académiques régulièrement obtenus demeurent protégés et aucun étudiant n'est appelé à recommencer son parcours à zéro. Ces mesures feront l'objet d'un suivi permanent et seront réévaluées au regard de l'évolution de la situation sécuritaire, du rétablissement de la légalité institutionnelle et des conditions de fonctionnement régulier des établissements concernés.

Elles trouvent leurs fondements dans les articles 42, 43 et 45 de la Constitution, ainsi que dans la Loi-cadre n° 14/004 du 11 février 2014 de l'enseignement national. Elles s'inscrivent également dans les principes consacrés à l'article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, à l'article 17 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, aux standards de l'UNESCO relatifs à l'autonomie universitaire, à la liberté académique et à la protection de l'éducation, ainsi qu'à la Résolution 2601 (2021) du Conseil de sécurité des Nations Unies relative à la protection et à la continuité de l'éducation en période de conflit armé. Au regard de ces exigences, il serait irresponsable de laisser se poursuivre un cursus dont la régularité serait compromise et d'en faire supporter les conséquences futures aux étudiants et à leurs familles.

Le Gouvernement rappelle que l'occupation d'une partie du territoire ne confère ni au Rwanda ni à l'AFC/M23 une quelconque compétence administrative ou académique. Les Comités de gestion régulièrement investis demeurent les seules autorités habilitées à engager les établissements concernés. Une université congolaise ne peut devenir un butin de guerre.

Le Gouvernement rappelle également que l'État n'a jamais abandonné les enseignants qui subissent les conséquences de l'agression. Les enseignants régulièrement reconnus continuent à percevoir leur rémunération, y compris ceux qui sont déplacés, réfugiés ou empêchés d'exercer du fait de l'occupation. Les situations individuelles liées à une éventuelle collaboration avec l'AFC/M23 sont examinées conformément aux procédures en vigueur et dans le respect des droits de la défense. La République demeure solidaire de ceux qui subissent la guerre et ne saurait, dans le même temps, financer ceux qui ont rejoint le mouvement engagé dans l'agression contre la République.

Le Gouvernement rappelle par ailleurs que l'occupation n'entraîne pas, à elle seule, l'arrêt des services publics. Dans tous les secteurs, le Gouvernement de la République continue à prendre en charge ses agents publics, à soutenir les structures publiques et à assurer, autant que possible, la continuité des services au bénéfice des populations vivant dans les parties sous occupation.

Le Gouvernement réaffirme sa détermination à protéger les étudiants, la régularité de leurs parcours et la valeur de leurs diplômes, ainsi qu'à préserver les droits des enseignants régulièrement reconnus. Il poursuit, dans le même temps, tous les efforts nécessaires pour mettre fin à l'agression, restaurer pleinement l'autorité de l'État dans les territoires occupés et rétablir le fonctionnement régulier des institutions de la République