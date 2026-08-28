Congo-Kinshasa: Campagne de Solidarité Nationale - Le Gouvernement affiche sa détermination à renforcer la protection sociale au pays !

Une initiative de grande envergure au service des communautés, un engagement éloquent pour le renforcement de la cohésion des Congolais et un élan de responsabilité face aux défis de bonne gouvernance et de lutte contre la précarité : en RDC, la Campagne de solidarité nationale a débuté hier, jeudi 27 août 2026, après son lancement par le Président de la République, Félix Tshisekedi. Portée par le Gouvernement à travers le Ministère des Affaires Sociales, dirigé par Eve Bazaiba Masudi, cette initiative institutionnelle se veut un acte de sursaut républicain.

Son objectif est d'assurer la collecte de fonds et de biens en nature pour soutenir plus de 15 millions de Congolais confrontés aujourd'hui à une situation de grave vulnérabilité.

La campagne entend en outre garantir un meilleur accès aux services sociaux de base, renforcer la protection sociale, assurer la prise en charge des populations concernées et apporter des réponses durables aux crises humanitaires.

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« Le premier devoir de l'État est de secourir les plus fragiles et de restaurer la dignité de celles et ceux que la violence, la pauvreté ou les catastrophes ont dépouillés de l'essentiel. L'action humanitaire n'est pas seulement une réponse aux urgences : elle est le reflet de notre humanité, l'expression de notre fraternité et l'un des fondements de notre cohésion nationale. La promesse que nous renouvelons aujourd'hui devant la Nation est simple, mais solennelle : redonner le sourire à nos enfants, apporter du réconfort à nos populations éprouvées et faire renaître l'espérance partout où la violence et la détresse ont voulu imposer le désespoir », a déclaré le Chef de l'État dans son allocution.