Un an après sa prise de fonction à la tête du ministère des Mines, l'action de Louis Watum Kabamba se mesure à travers des résultats et des indicateurs qui touchent directement les communautés, les finances publiques et l'emploi.

Ce sont 349,2 millions USD qui ont été collectés auprès de 44 sociétés minières au titre de la dotation destinée au développement communautaire. Ces ressources ont permis d'approuver 521 projets, dont 335 sont déjà réalisés et 186 en cours d'exécution. Les réalisations concernent directement les besoins essentiels des populations : 80 écoles, 65 centres de santé, 62 projets d'accès à l'eau potable et à l'énergie, 52 infrastructures routières, 47 projets socioculturels et 28 projets agropastoraux.

À ces réalisations s'ajoutent les cahiers des charges conclus entre les entreprises minières et les communautés. Au total, 93 entreprises sont concernées, pour un budget global de plus de 360,1 millions USD.

136 millions USD supplémentaires par an pour le Trésor public

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L'amélioration des recettes publiques constitue également un indicateur majeur de l'action engagée. Les réformes relatives à la commercialisation et à l'exportation des produits miniers ont permis d'identifier un potentiel de plus de 136 millions USD de recettes supplémentaires par an au profit du Trésor. Dans le même temps, l'assainissement du cadastre minier a permis de récupérer 3 413 carrés miniers, couvrant une superficie de 289 950 hectares.

2,851 tonnes d'or artisanal réintroduites dans le circuit officiel

La lutte contre la fraude minière produit également des résultats chiffrés. En 2025, 2,851 tonnes d'or artisanal, représentant une valeur déclarée de 281,8 millions USD, ont été canalisées dans le circuit officiel. S'agissant de l'exploitation artisanale, 64 zones d'exploitation artisanale (ZEA) ont par ailleurs été identifiées, dont 33 au Lualaba et 31 au Haut-Katanga. Le projet pilote d'assurance « Protection Groupe » concerne déjà 15 000 exploitants artisanaux identifiés dans le Lualaba, avec pour objectif de renforcer leur protection et leur intégration dans le secteur formel.

2 000 emplois préservés, 3 000 créations en perspective

L'impact économique se mesure également en matière d'emploi. La reprise de Chemaf par Virtus Minerals a permis de préserver environ 2 000 emplois, avec des perspectives pour près de 5 000 exploitants artisanaux. De son côté, le projet KoBold Metals représente un investissement annoncé d'environ 1 milliard USD, visant la création de 3 000 emplois. Dans le secteur du lithium, la RDC a enregistré 3 000 tonnes de concentré exportées en juillet 2026, tandis que les prévisions de production pour l'année atteignent 321 009 tonnes de concentré.

Des chiffres qui traduisent une orientation claire

Après une année d'exercice, les principaux indicateurs de l'action du ministère des Mines se résument ainsi : 349,2 millions USD pour le développement communautaire ; 521 projets approuvés ; 335 réalisés ; 80 écoles ; 65 centres de santé ; 62 projets d'accès à l'eau et à l'énergie ; 52 infrastructures routières ; 3 413 carrés miniers récupérés ; 2,851 tonnes d'or artisanal canalisées ; 15 000 exploitants artisanaux identifiés ; 2 000 emplois préservés et 3 000 emplois en perspective. À travers ces résultats, Louis Watum Kabamba entend poursuivre une politique minière fondée sur la bonne gouvernance, la création de valeur et la redistribution des retombées de l'exploitation des ressources naturelles. L'objectif demeure constant : faire de la richesse minière un levier de développement concret pour les communautés, de mobilisation des recettes publiques et de création d'opportunités pour les Congolais, conformément à la vision du Chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous la coordination de la Première ministre, Judith Suminwa Tuluka.