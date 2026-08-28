Congo-Kinshasa: Kisantu - Cerlain Gonda dote l'agglomération de Kikonka d'un nouveau bâtiment administratif

Le Dr Cerlain Gonda Matumona, Député provincial élu du territoire de Madimba, poursuit ses actions en faveur des communautés locales. Profitant de ses vacances parlementaires et après une tournée dans plusieurs coins du territoire, l'élu de Madimba a marqué une nouvelle fois l'actualité par une initiative en faveur de l'administration de base.

Le dimanche 22 août 2026, Cerlain Gonda a pris part, en qualité d'invité d'honneur, à la cérémonie d'installation du nouveau chef de l'agglomération de Kikonka, située le long de la Route nationale numéro 1 (RN1), dans le territoire de Madimba.

À cette occasion, l'élu provincial a également procédé à l'inauguration d'un nouveau bâtiment administratif destiné aux services publics de l'agglomération.

Un bâtiment construit sur fonds propres

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Construit et équipé sur fonds propres par Cerlain Gonda, ce nouveau bâtiment offre désormais aux agents de l'administration locale un cadre de travail plus approprié. Il permettra également à la population de bénéficier de meilleures conditions d'accueil lorsqu'elle devra recourir aux services de l'État.

Le nouveau chef de l'agglomération a exprimé sa reconnaissance à l'élu de Madimba pour son accompagnement et son soutien dans la réalisation de cette infrastructure destinée à l'administration publique de Kikonka.

Prenant la parole devant l'assistance, Cerlain Gonda a expliqué la motivation qui l'a poussé à réaliser cet ouvrage :

« Ma motivation dans la réalisation de ce bâtiment est simple : est-ce qu'on peut installer un chef de l'agglomération sans lui donner un bureau pour travailler ? C'est dans cette volonté que je me suis mobilisé pour soutenir son installation en lui donnant un bâtiment. »

Pour le député provincial, la mise à disposition d'un cadre de travail adéquat constitue une condition importante pour permettre aux responsables locaux d'exercer efficacement leurs fonctions et de rester proches de la population.

Une action inscrite dans la vision du chef de l'État

Dans son intervention, Cerlain Gonda Matumona a également salué les efforts du Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, notamment sa vision visant à rapprocher l'administration des citoyens et à améliorer les conditions de fonctionnement des services publics dans les entités de base.

L'élu de Madimba estime que les initiatives locales en faveur des infrastructures administratives peuvent contribuer concrètement à matérialiser cette vision au niveau des communautés.

Une autre infrastructure annoncée à Nkandu

La réalisation de Kikonka ne devrait pas constituer un cas isolé. Dans la même dynamique, un autre bâtiment administratif similaire est annoncé prochainement dans l'agglomération de Nkandu.

Cette démarche témoigne, selon l'entourage de l'élu, de sa volonté de contribuer à l'amélioration des conditions de travail des agents publics et au rapprochement des services de l'État avec les populations rurales.

Kikonka entre installation et développement

La journée du 22 août aura ainsi été marquée par deux événements majeurs : l'installation du nouveau chef de l'agglomération de Kikonka et la mise à disposition d'un nouveau cadre de travail pour l'administration locale.

À l'issue de la cérémonie, plusieurs habitants de Kikonka ont salué la proximité de Cerlain Gonda avec la population et son engagement à répondre, selon ses possibilités, aux besoins des communautés de Madimba.

Avec cette nouvelle infrastructure, le député provincial entend inscrire son action dans une logique de proximité, de développement local et de renforcement des services publics, au bénéfice direct de la population.