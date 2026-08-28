Togo: Sensibilisation, mais pas seulement

28 Août 2026
Togonews (Lomé)

Face à l'implication croissante des engins à deux roues dans les accidents de la circulation, la Brigade motorisée a décidé de sévir.

Selon les données disponibles, les cyclomoteurs et les motos sont responsables de 60 % des accidents, l'excès de vitesse demeurant la principale cause de ces sinistres.

C'est dans ce contexte que la BM a lancé une campagne de sensibilisation.

Un thème simple : rappeler que le respect des règles essentielles du code de la route reste le meilleur rempart contre les accidents.

Limitation de vitesse, port du casque, entretien des engins, présence de rétroviseurs, et conformité des plaques d'immatriculation figurent parmi les points centraux de la campagne.

Au-delà de la sensibilisation, les contrôles seront également renforcés sur les différents axes routiers, en collaboration avec la Division de la sécurité routière.

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