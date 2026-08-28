Togo: Costume ou décontracté - Le débat sur l'élégance masculine

28 Août 2026
Togonews (Lomé)

Costume, chemise, cravate et chaussures soigneusement cirées. Pour certains hommes au Togo, une tenue élégante, et particulièrement le costume, reste le passage obligé pour être considéré comme présentable, souligne L'Union paru vendredi.

Mais cette conception de l'apparence fait débat à une époque où de nombreux jeunes privilégient désormais des styles plus décontractés et adaptés à leur personnalité.

Pour une partie de la génération plus âgée, le costume demeure le symbole du sérieux, de la réussite et du respect que l'on doit à certaines circonstances, un entretien d'embauche, une cérémonie officielle, ou simplement une sortie en ville. S'habiller ainsi reviendrait, selon cette vision, à afficher une certaine tenue morale et sociale.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.