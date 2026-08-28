Sénégal: Gamou - Près de 10 000 pèlerins acheminés par les Grands Trains du Sénégal

Les Grands Trains du Sénégal (GTS) ont assuré le transport de près de 10 000 personnes entre Diamniadio et Tivaouane à l'occasion du Gamou, célébré en mémoire de la naissance du prophète Mohamed. C'est ce qu'a annoncé jeudi à Thiès le directeur général de l'entreprise, Moctar Ba.

Un volume comparable à celui enregistré lors du Magal, autre grand rassemblement religieux organisé plus tôt dans le mois, un résultat que le patron des GTS a qualifié de « satisfaisant ».

C'est à la gare ferroviaire de Thiès que Moctar Ba s'est exprimé devant la presse, juste après l'arrivée du dernier convoi en provenance de Tivaouane. Considérant que « C'est un bilan couronné de satisfaction, une mission accomplie pour le service public », il précise par ailleurs que 26 trains, au départ de Diamniadio, Pout et Thiès, avaient été déployés pour acheminer les fidèles vers Tivaouane. Vingt autres trains ont ensuite assuré leur retour.

Le dirigeant a également mis en avant l'introduction de la billetterie digitale, présentée comme une innovation majeure dans l'organisation du transport des pèlerins.

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Moctar Ba a assuré que les GTS continueraient de desservir l'ensemble des villes reliées par le rail. Il a par ailleurs annoncé que ce même dispositif de mobilisation serait reconduit à l'occasion des Jeux Olympiques de la Jeunesse, prévus du 31 octobre au 13 novembre, avec la gratuité du transport promise aux supporters des athlètes.