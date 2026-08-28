Afrique: Lutte de plage - Le Sénégal ramène le bronze du Mondial U17 de Bakou

Le bilan est positif pour la lutte sénégalaise à l'issue du Championnat du monde U17 de beach wrestling, qui s'est tenu du 23 au 27 août 2026 à Bakou, en Azerbaïdjan. Au classement final par équipes, les garçons signent une troisième place, quand les filles se contentent d'une quatrième place, juste au pied du podium.

Plusieurs athlètes sénégalais ont livré de belles performances individuelles, sans toutefois décrocher de médaille. Chez les garçons, Ablaye Diouf, engagé dans la catégorie des -90 kg, échoue au pied du podium avec une quatrième place. Babacar Mbaye (-60 kg) tombe en quart de finale, tandis qu'Ibrahima Sarr (-70 kg) et Mery Manga (-65 kg) ne parviennent pas à sortir de leur poule.

Côté filles, quatre lutteuses sénégalaises terminent également au quatrième rang de leur catégorie respective : Khady Anna Diatta (-45 kg), Élisabeth Diatta (-55 kg), Élisabeth Ebedo Diatta (-75 kg) et Magauette Diop (-80 kg).

Cap sur les JOJ Dakar 2026

Au-delà du classement, ce Mondial représentait surtout une étape de préparation clé avant les Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar, prévus dans un peu moins de deux mois. La délégation sénégalaise doit rentrer au pays ce vendredi 28 août.