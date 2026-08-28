Tunisie: Ben Arous - La quantité d'eau minérale distribuée quotidiennement va doubler

Le gouvernorat de Ben Arous va bénéficier d'un renforcement de l'approvisionnement en eau minérale, avec le doublement de la quantité quotidienne destinée à la région, qui passera de 30.000 à 60.000 bouteilles par jour, dans le cadre des mesures prises pour faire face à la pénurie enregistrée ces derniers jours.

Cette décision a été annoncée à l'issue d'une séance de travail exceptionnelle et urgente présidée, jeudi, par le gouverneur de Ben Arous, Abdelhamid Bougdid, consacrée à l'examen de la situation de l'approvisionnement en eaux minérales et aux moyens d'assurer la régularité de la distribution.

La réunion a rassemblé le secrétaire général du gouvernorat, les chefs de districts, plusieurs cadres sécuritaires concernés, les délégués ainsi que des représentants de la direction régionale du Commerce et du Développement des exportations. Un représentant de la société « Zahra », spécialisée dans l'exploitation et la mise en bouteille des eaux minérales et des boissons et implantée dans la zone d'El Kseibi, à Mornag, ainsi que plusieurs grossistes en produits alimentaires et eaux minérales et des distributeurs agréés ont également pris part à la réunion.

60.000 bouteilles par jour

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À l'issue des discussions, la société « Zahra » s'est engagée à porter de 30.000 à 60.000 bouteilles par jour les quantités destinées au gouvernorat de Ben Arous. Cette augmentation vise à renforcer le rythme d'approvisionnement et à répondre davantage aux besoins de la région, confrontée à des perturbations dans la disponibilité de l'eau minérale.

Dans nos archives Biens spoliés et détournés à l'étranger : La Tunisie met à contribution l'ONU et la coopération internationaleLes grossistes ont, pour leur part, pris l'engagement d'augmenter eux aussi les quantités approvisionnées quotidiennement.

Afin d'assurer un meilleur suivi de la distribution, les autorités régionales ont également convenu de mettre à la disposition du gouvernorat, chaque jour, un tableau détaillé de distribution précisant les quantités allouées, les noms des distributeurs ainsi que les zones bénéficiaires.

Un contrôle renforcé contre la spéculation

Les autorités ont également décidé de renforcer le suivi sur le terrain de l'opération de distribution. Les services de sécurité et les délégués seront chargés de contrôler la mise en oeuvre du programme et d'intervenir pour résoudre les éventuelles difficultés, en coordination avec la direction régionale du Commerce et du Développement des exportations.

Ces mesures visent notamment à limiter la spéculation et les pratiques monopolistiques, ainsi qu'à empêcher les intermédiaires et les commerçants profitant des situations de pénurie de perturber les circuits réguliers de distribution.

Elles interviennent dans le cadre du suivi rapproché assuré par les autorités régionales face à la crise de disponibilité de l'eau minérale, avec pour objectif de rétablir un approvisionnement régulier et de garantir une distribution plus équitable des quantités disponibles.