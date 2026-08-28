Tunisie: STA - 6,2 MDT de bénéfice net, portés par le lancement de la gamme Chery Super Hybrid

Le chiffre d'affaires de la Société Tunisienne d'Automobiles (STA) a atteint 87 millions de dinars (MDT) au premier semestre 2026, en hausse de 18% sur un an, tandis que son bénéfice net progresse de 36% pour s'établir à 6,2 MDT.

Concessionnaire officiel de la marque Chery et des camions Daewoo en Tunisie, la société a publié le 21 août 2026 ses états financiers intermédiaires arrêtés au 30 juin 2026, dans un contexte marqué par l'élargissement de son offre vers l'hybride et l'électrique et par un nouveau cadre réglementaire pour le financement des importations automobiles.

Le résultat net de la période s'élève à 6,2 MDT, contre 4,6 MDT au premier semestre 2025, dans le sillage de ventes locales de véhicules neufs passées de 69 MDT à 82 MDT et de ventes de pièces de rechange en hausse de 3,5 MDT à 4,1 MDT. Les charges financières nettes reculent nettement, à 0,3 MDT contre 1,1 MDT un an plus tôt, grâce à la baisse des intérêts sur crédit à court terme et sur escompte d'effets.

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Le résultat d'exploitation ressort à 8,5 MDT (contre 6,9 MDT) et l'excédent brut d'exploitation à 9,4 MDT. L'impôt sur les sociétés, qui intègre la contribution sociale de solidarité et la nouvelle contribution de diversification des sources de la sécurité sociale, fixée à 4% des bénéfices imposables depuis 2026, s'établit à 2,3 MDT. Le bénéfice par action atteint 3,1 DT, contre 2,3 DT un an plus tôt, sur la base de 2 millions d'actions.

Dans nos archives Ramadan 2025 : le marché de l'agriculteur du 27 février au 03 mars 2025 à l'UTAPUn bilan qui progresse fortement, tiré par un mécanisme de blocage de fonds

Le total du bilan atteint 170 MDT au 30 juin 2026, contre 100 MDT à fin décembre 2025 (+70%), sous l'effet principal d'un nouveau poste d'actif de 52,5 MDT correspondant à un blocage de fonds en couverture de lettres de crédit (LC), conséquence directe du nouveau dispositif réglementaire.

Les capitaux propres s'établissent à 43 MDT, contre 37 MDT à fin 2025 (+17%), après affectation du résultat 2025 (réserve légale et résultats reportés). Les dettes fournisseurs bondissent de 46 MDT à 87,5 MDT (+89%) et les stocks nets passent de 53 MDT à 67 MDT sur la même période.

Sur le plan commercial, la marque Chery s'est positionnée au 4e rang national sur le marché des véhicules particuliers au premier semestre 2026, avec 7% de part de marché. STA a lancé la gamme « Chery Super Hybrid » (CSH), soit cinq modèles : Tiggo 4 HEV, Tiggo 7 PHEV, Tiggo 8 PHEV, Tiggo 9 PHEV et Arrizo 8 PHEV; ainsi que son premier véhicule 100% électrique, l'I03, et a ouvert un nouveau showroom à Aïn Zaghouan.