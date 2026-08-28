Tunisie: Météo - Chaleur persistante et risque d'orages sur les hauteurs

ChaLes températures devraient connaître une baisse au Nord, dans les régions montagneuses et à proximité des côtes, tandis qu'elles resteront stables dans les autres régions ce vendredi 28 août 2026.

Les températures maximales varieront entre 36 et 41°C près des côtes et sur les hauteurs, contre 42 à 47°C dans le reste du pays, avec l'apparition du phénomène de sirocco.

Le ciel sera partiellement nuageux sur la plupart des régions. Les nuages deviendront progressivement plus abondants dans l'après-midi sur les hauteurs occidentales du Nord, avec l'apparition de cellules orageuses localisées accompagnées de pluies.

Les vents souffleront du secteur sud, faibles à modérés dans un premier temps. En fin de journée, ils s'orienteront vers le secteur nord dans les régions du Nord et vers le secteur est au Centre et au Sud. Ils se renforceront relativement près des côtes et dans le Sud.

La mer sera agitée au Nord, tandis qu'elle sera peu agitée à localement agitée sur les autres cótes.