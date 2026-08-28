Afrique de l'Est: L'Égypte doit indemniser l'Éthiopie pour les ressources en eau de l'Abay - L'ancien ministre de l'Eau

Addis Ababa — L'ancien ministre de l'Eau, Shiferaw Jarso, a appelé le gouvernement éthiopien à faire pression sur l'Égypte pour obtenir une compensation concernant l'utilisation des ressources en eau de l'Abay (le Nil), soulignant que l'Éthiopie contribue à hauteur d'environ 86 % au débit du fleuve.

S'adressant à l'ENA, l'ancien ministre a déclaré que les récentes menaces de l'Égypte concernant les projets éthiopiens de construction de nouvelles infrastructures hydrauliques sur l'Abay n'avaient rien de nouveau.

Il a affirmé que l'escalade croissante de l'Égypte au sujet de l'Abay n'empêcherait pas l'Éthiopie de poursuivre la construction de barrages supplémentaires sur le fleuve.

« L'Égypte ne cesse d'aggraver la question du Nil », a-t-il déclaré, soulignant que l'Éthiopie avait toujours maintenu sa position sur l'utilisation équitable des eaux du Nil.

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L'Éthiopie envisage depuis longtemps d'exploiter sa part des eaux de l'Abay, et la construction de barrages supplémentaires s'inscrit dans le cadre de ces projets déjà établis.

Selon l'ancien ministre de l'Eau, l'Éthiopie a déjà intégré plusieurs nouveaux barrages dans son plan directeur de développement hydraulique, et leur construction ne doit pas être considérée comme une nouvelle initiative visant les pays en aval.

La plupart des barrages prévus sont destinés à la production d'énergie hydroélectrique plutôt qu'à une consommation d'eau à grande échelle, a révélé M. Shiferaw.

« Si nous construisons de nouveaux barrages à des fins hydroélectriques, cela ne signifie pas que nous utilisons davantage d'eau », a-t-il souligné, ajoutant que « l'eau que nous captons dans le GERD peut produire de l'énergie à l'infini à mesure qu'elle passe d'un barrage à l'autre ».

L'ancien ministre de l'Eau a souligné que les barrages éthiopiens pourraient en réalité profiter aux pays en aval en régulant le débit et en réduisant les pertes d'eau, notamment celles causées par l'évaporation.

M. Shiferaw a également insisté sur le fait que l'Éthiopie continue de libérer de l'eau en aval du Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD), précisant que l'objectif du pays est une utilisation équitable et non de priver l'Égypte d'eau.

L'ancien ministre a déclaré que le GERD avait déjà démontré la capacité de l'Éthiopie à financer et à mettre en oeuvre seule des projets de développement d'envergure.

Il a rappelé que, pendant son mandat de ministre, on avait fait savoir à l'Éthiopie que même un petit projet d'approvisionnement en eau à Gambella nécessiterait l'autorisation de l'Égypte.

« Cette époque est désormais révolue », a déclaré M. Shiferaw. « Aujourd'hui, nous en avons les moyens. Ils ne nous empêchent plus de rien. »

La poursuite du développement hydroélectrique de l'Éthiopie pourrait, à terme, profiter à l'Égypte et à d'autres pays grâce à l'approvisionnement en électricité dans le cadre d'une coopération énergétique régionale susceptible de générer des avantages économiques mutuels, a-t-il précisé.

Par conséquent, l'Égypte devrait soutenir les efforts de l'Éthiopie visant à développer ses ressources en eau, notamment dans les domaines de l'hydroélectricité et de la gestion des bassins versants.

M. Shiferaw a notamment appelé le gouvernement éthiopien à faire pression sur l'Égypte pour qu'elle indemnise l'Éthiopie pour l'utilisation de ses ressources en eau.

L'Éthiopie, en tant que principale source d'approvisionnement en eau du Nil, ne devrait pas se contenter de fournir cette ressource tandis que les pays en aval en tirent l'essentiel des bénéfices ; selon lui, l'Éthiopie devrait plutôt rechercher un accord qui reconnaisse la valeur économique de ses ressources en eau et garantisse une compensation équitable ainsi qu'un partage équitable des bénéfices.

Il a en outre expliqué que la géographie des hauts plateaux éthiopiens limite la capacité du pays à utiliser la totalité de ses ressources en eau pour l'irrigation et la consommation, ce qui signifie qu'une quantité importante s'écoule naturellement vers l'aval.

C'est pourquoi la construction de barrages en Éthiopie ne devrait pas être considérée comme une menace pour l'Égypte, mais comme une opportunité de coopération régionale élargie.

Abordant les tensions plus générales entre l'Éthiopie et l'Égypte, notamment les pressions diplomatiques et les différends politiques régionaux, Shiferaw a accusé l'Égypte de mener des politiques visant à entraver le développement de l'Éthiopie.

Il a déclaré que ces efforts existaient depuis des décennies, en particulier en ce qui concerne le bassin de l'Abay, et a appelé tant la communauté internationale que les Éthiopiens à rejeter les tentatives visant à faire obstacle au progrès de l'Éthiopie.

L'ancien ministre de l'Eau a ajouté que la position diplomatique de l'Éthiopie s'était renforcée ces dernières années et que la communauté internationale comprenait de mieux en mieux les arguments avancés par le pays en faveur d'une utilisation équitable des eaux de l'Abay.

« L'Éthiopie continuera à se développer. Personne ne peut nous empêcher de poursuivre notre développement, y compris la construction de barrages et d'autres projets. »