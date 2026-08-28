Ethiopie: Le PMO publie le 8e volume de « Meskerem to Meskerem », consacré aux discours et messages du Premier ministre Abiy

Addis Ababa — Le cabinet du Premier ministre a publié le huitième volume de « Meskerem to Meskerem », qui rassemble les discours, messages et directives stratégiques prononcés par le Premier ministre Abiy Ahmed entre 2017 et 2018 selon le calendrier éthiopien.

« Meskerem to Meskerem » désigne la période allant du premier mois du calendrier éthiopien au début de la nouvelle année suivante.

Ce volume retrace le parcours du Premier ministre au cours de cette année, ainsi que ses efforts multiformes pour reconstruire et faire progresser la nation, à travers les principaux discours, messages et directives stratégiques prononcés pendant cette période.

Selon une publication du Cabinet du Premier ministre sur les réseaux sociaux, les discours constituent un témoignage durable de l'identité d'un peuple et d'une époque particulière, transcendant le moment où ils sont prononcés.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Du point de vue du leadership, le message ajoute que les mots ne sont pas de simples expressions éphémères, mais qu'ils peuvent façonner la pensée, influencer la société et communiquer les aspirations d'une nation ainsi que la vision de ses dirigeants.

Ce huitième volume fait partie de la série de livres « Meskerem to Meskerem » préparée par le Cabinet du Premier ministre.