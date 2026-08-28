Tunisie: Le président Saïed mobilise l'armée, la garde nationale et la protection civile face aux coupures d'eau

28 Août 2026
Tunis Afrique Presse (Tunis)

Tunis — Le président de la République, Kaïs Saïed, a donné ses instructions en vue de déployer des unités conjointes de l'armée nationale, de la garde nationale et de la protection civile, pour assurer la distribution d'eau potable par citernes dans plusieurs régions du pays confrontées à des perturbations et des coupures d'approvisionnement, a indiqué une source responsable.

Ces interventions d'urgence opérées en coordination avec les services des ministères de l'Agriculture et de l'Équipement, s'inscrivent dans le cadre du suivi continu par le président Saïed de la situation à l'échelle nationale, dans un contexte de vague de chaleur ayant aggravé les difficultés d'approvisionnement en eau.

La même source a en outre révélé la découverte de quantités importantes d'eau embouteillée stockées dans des entrepôts irréguliers, ajoutant que des instructions ont été données aux fins de procéder à leur saisie et d'engager les procédures nécessaires de manière à permettre leur redistribution sur les marchés.

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