Madagascar: Ambanidia - Un homme échappe à la mort sous les décombres

Un éboulement de terrain s'est produit hier à Miandrarivo Ambanidia. Vers 14 heures, quatre ouvriers travaillaient à la construction d'un mur de soutènement au pied d'un talus surmonté d'une surface plane utilisée comme parking. Le sol s'est soudainement effondré, ensevelissant l'un d'eux, âgé d'environ 23 ans. Ses trois compagnons sont parvenus à s'échapper.

Le jeune homme est resté coincé sous les décombres pendant près d'une heure, seule sa tête dépassant, avant d'être secouru. Épuisé mais conscient, il a pu boire de l'eau durant l'opération de sauvetage.

Les pompiers, la police du commissariat du deuxième arrondissement et des habitants du quartier ont uni leurs efforts pour dégager les tonnes de terre et de pierres qui le retenaient prisonnier.

Le jeune homme a finalement été extrait vivant, placé sur une civière et transporté en ambulance vers l'HJRA pour recevoir des soins. Les policiers ont sécurisé la zone, régulé la circulation et inspecté le site afin de prévenir de nouveaux risques. « Nous avons cru qu'il n'allait pas s'en sortir, mais le voir respirer encore quand on l'a dégagé nous a redonné espoir », a confié un témoin.