Sénégal: Les personnes âgées sont les 'grandes oubliées du système sanitaire' lors des rassemblement religieux (Gériatre)

Tivaouane — Le président de la Société sénégalaise de gériatrie et de gérontologie, professeur Mamadou Coumé a présenté les personnes âgées comme les "grandes oubliées du système" sanitaire lors des rassemblements religieux, appelant à une meilleure prise en compte de cette catégorie de la population

"Les personnes âgées sont les grandes oubliées du système", a notamment relevé le professeur Coumé en faisant le bilan d'une opération gériatrique effectuée par la structure qu'il dirige à l'occasion du gamou de Tivaouane dans le cadre d'un partenariat avec Coskas, une des entités en charge de l'organisation de ce rassemblement religieux annuel.

Cette action a permis de prendre en charge 356 personnes âgées, a rappelé le président de la Société sénégalaise de gériatrie et de gérontologie qui a mobilisé une vingtaine de gériatres et d'une dizaine d'infirmiers et d'infirmières pour cette opération.

Avant le Gamou, poursuit-il, la SSGG a mené des campagnes de sensibilisation sur l'hygiène de vie, la poursuite des traitements chez les personnes souffrant de maladies chroniques et le respect des règles d'hygiène.

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L'une des principales innovations de cette initiative a été les visites à domicile (VAD) effectuées par deux équipes mobiles auprès de personnes âgées identifiées par Coskas-santé, a-t-on appris des initiateurs.

Selon le professeur Mamadou Coumé, par ailleurs chef du service de gériatrie de l'hôpital Fann, "cette démarche procède d'un souci de faire accéder les seniors aux soins et de leur permettre de vivre pleinement les temps forts de cette manifestation religieuse".

Il souligne que les personnes en âge avancé ont besoin d'accompagnement, faisant allusion aux "situations d'urgence qui peuvent interrompre leur dévotion religieuse".

Plaidoyer pour des activités régulières en faveur du troisième âge.

Contrairement au pèlerinage à La Mecque, où les pèlerins sont soumis à une visite médicale d'aptitude, les grands rassemblements religieux au Sénégal ne disposent toujours pas d'un mécanisme spécifique pour anticiper les risques liés à l'âge et aux pathologies chroniques, a encore fait valoir le spécialiste.

Il a également annoncé que le bilan de cette première expérience à Tivaouane sera consigné dans un rapport en vue d'analyser les prises en charge effectuées et d'identifier les aspects à améliorer lors des prochaines éditions.

Le président de Coskas Santé, docteur Yakhoba Faye, s'est félicité de la collaboration avec la SSGG, estimant que la présence des gériatres a permis de "rehausser le plateau technique médical" déployé pour le Gamou.

Soulignant la vulnérabilité particulière des personnes âgées lors de ces rassemblements, dont elles sont une composante importante, il a salué le concept des visites à domicile qui ont été bénéfiques pour les séniors.

"Ils ont été bien traités et bien suivis", a-t-il commenté, avant de se réjouir des conseils pratiques prodigués aux bénéficiaires.

"Les personnes âgées suivent attentivement ce Gamou et souvent elles sont oubliées", a-t-il déploré.

Fort de cette première expérience, le docteur Faye a plaidé pour la poursuite du partenariat, ainsi que des activités régulières en faveur du troisième âge.

Il a notamment préconisé des journées dédiées aux personnes âgées et des visites à domicile chaque trimestre ou semestre.