Sénégal: À Djeddah, Cheikh Niang rappelle le 'soutien constant' de Dakar à la création d'un État palestinien

27 Août 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Cheikh Niang, a rappelé, jeudi, à Djeddah, en Arabie saoudite, le "soutien constant" de l'État du Sénégal à la création d'un État indépendant pour le peuple palestinien.

M. Niang participait à la 23e session extraordinaire du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique, selon le ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur.

Le Sénégal continue de défendre le droit des Palestiniens à un État indépendant, juste et viable, qui coexiste dans la paix et la sécurité avec l'État d'Israël, conformément au droit international, affirme le ministère dans une note rendue publique.

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