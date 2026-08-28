Sénégal: Près de 10 000 personnes ont été transportées par voie ferroviaire lors du Gamou (Grands Trains du Sénégal)

Thiès — Près de 10 000 personnes ont été transportées entre Diamniadio et Tivaouane (ouest) pour la célébration du Maoulid (Gamou), l'anniversaire de la naissance du prophète Mohamed, a indiqué, jeudi, à Thiès (ouest), le directeur général des Grands Trains du Sénégal (GTS), Moctar Ba.

Les GTS ont transporté environ le même nombre de personnes lors du Magal, une autre fête musulmane qui a eu lieu au début de ce mois, a-t-il affirmé, estimant que c'est "satisfaisant".

M. Ba tenait un point de presse à la gare ferroviaire de Thiès, après l'arrivée - en provenance de Tivaouane - du dernier des trains mobilisés pour le Gamou.

"C'est un bilan couronné de satisfaction, une mission accomplie pour le service public", a-t-il souligné, indiquant que 26 trains ont été utilisés pour le transport des pèlerins en direction de Tivaouane.

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Les trains partaient de Diamnadio, Pout et Thiès, selon le directeur général des GTS.

Vingt trains ont été mobilisés pour le retour chez eux des pèlerins.

Les GTS ont fait preuve d'une "innovation majeure" en recourant à une billetterie digitale pour le transport des passagers, a signalé Moctar Ba.

Les Grands Trains du Sénégal vont continuer à desservir toutes les villes ferroviaires du pays, a-t-il promis.

D'après M. Ba, la société de transport fera de même lors des Jeux olympiques de la jeunesse prévus du 31 octobre au 13 novembre prochains. Il a promis la gratuité du transport aux supporters des athlètes.