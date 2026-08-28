Burkina Faso: Clôture de l'immersion patriotique obligatoire 2026 - Les 6259 appelés de Nando conscients de leur devoir envers la patrie

La cérémonie régionale de clôture de l'immersion patriotique obligatoire dans le Nando s'est tenue, le jeudi 27 août 2026, à Koudougou, en présence des parents des appelés. Présidée par le gouverneur de la région de Nando, Adama Jean Yves Béré, elle a consacré le retour des jeunes dans leurs familles.

Après un mois de formation axée sur le civisme, le patriotisme et la citoyenneté responsable, les 6259 appelés de la deuxième édition de l'Immersion patriotique obligatoire (IPO) sont de retour dans leurs familles respectives. La cérémonie marquant leur sortie officielle a eu lieu, le jeudi 27 août 2026, à la Place de la Nation de Koudougou en présence des autorités administratives, coutumières, religieuses ainsi que des parents appelés.

Le gouverneur de Nando, Adama Jean Yves Béré, a rappelé que l'IPO qui est à sa deuxième édition s'adresse pour le moment aux nouveaux bacheliers. « Elle vise notamment à renforcer leur esprit civique ainsi que leur formation sociologique et historique, afin de contribuer à l'émergence d'une jeunesse consciente, engagée et patriote », a-t-il précisé. Les appelés étaient répartis sur 12 sites dans les bassins de Koudougou, Réo et Léo.

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Le gouverneur a salué l'engagement des encadreurs, donateurs, parents d'élèves pour leurs contributions au succès de l'IPO dans le Nando. A l'endroit des appelés, Adama Jean Yves Béré les a exhortés à mettre en pratique les enseignements reçus durant leur séjour. Il les a invités à demeurer, dans leurs familles, quartiers, universités et différents cadres de vie, des « ambassadeurs du civisme, du patriotisme, de la cohésion sociale et de la participation citoyenne ».

Pour lui, les jeunes doivent désormais contribuer, avec responsabilité et engagement, à la vie de leur communauté. Au nom des appelés, Abdoul Razack Béao, a exprimé sa gratitude au Président du Faso, capitaine Ibrahim Traoré pour l'initiative de l'IPO. Il a également salué l'engagement des encadreurs et la qualité de la formation dispensée et surtout l'expérience vécue durant leur séjour.

« Notre devoir envers la Nation »

A travers les enseignements théoriques sur les différentes thématiques ainsi que les exercices physiques et les activités collectives, nous avons appris à mieux connaître notre pays, comprendre les réalités qui forment son identité et mesurer davantage la valeur de la paix, de l'unité nationale et du vivre- ensemble. « Cette immersion nous a permis de renforcer notre discipline, sens de la respon-sabilité, esprit de la solidarité et aptitude à l'effort. Elle a également contribué à raviver en nous, la conscience de notre devoir envers la Nation », a fait savoir Abdoul Razack Beao.

Il a assuré que les appelés rentrent chez eux avec la conviction que le développement, la stabilité et la défense du Burkina exigent de chaque citoyen engagement, intégrité, discipline et sens du sacrifice.

Pour sa part, le président de la délégation spéciale de la commune de Koudougou, Amédée Paré, a estimé que cette cérémonie marque le début d'une nouvelle étape dans la vie des appelés. Il a salué le choix porté sur Koudougou pour abriter cette cérémonie régionale de clôture et a souhaité que les acquis de l'IPO accompagnent les jeunes dans la suite de leur parcours. La cérémonie a été marquée par des démonstrations des appelés sur l'ordre serré et les techniques d'intervention opérationnelle et surtout le défilé des appelés par site sous l'oeil des encadreurs issus des forces de défense et de sécurité.