Burkina Faso: Clôture immersion patriotique obligatoire 2026 - Plus de 3 000 patriotes dans le Yaadga prêts pour la refondation

Le président de la cellule régionale de l'Immersion patriotique obligatoire (IPO) de Yaadga, Thomas Yampa, a présidé la cérémonie de clôture de l'IPO, le jeudi 27 août 2026 à Ouahigouya.

La place de la Révolution de Ouahigouya a connu, hier jeudi 27 août 2026 une ambiance particulière. Débutée le 28 juillet dernier dans quatre sites de la ville de Ouahigouya, l'Immersion patriotique obligatoire (IPO) au profit des nouveaux bacheliers et bachelières a refermé ses portes le 27 août 2026. La cérémonie a réuni les autorités administratives, les encadreurs et les appelés.

A Ouahigouya, dans la région de Yaadga, c'est plus de 3 000 bacheliers issus des quatre provinces de la région qui ont participé à cette formation durant 30 jours. En présence des responsables de la cellule régionale de l'IPO conduite par Thomas Yampa, ils ont été présentés au drapeau, marquant ainsi la fin de leur formation.

Pour la porte-parole des appelés de la région de Yaadga, Aïssata Ouédraogo, cette initiative visionnaire du capitaine Ibrahim Traoré et son gouvernement était bien plus qu'un simple rassemblement de jeunesse.

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« Elle a été une école de nation, une forge où se sont aiguisés des futurs bâtisseurs d'un Burkina nouveau. Au-delà des valeurs fondamentales de discipline, d'intégrité et de respect de l'autorité que nous avons intériorisées, nous avons été outillés sur des enjeux cruciaux pour l'avenir de notre patrie.

Durant les 30 jours, nous n'avons pas seulement reçu une formation physique, mais nous avons appris à vivre-ensemble dans une diversité culturelle sans distinction de classe sociale », a -telle soutenu.

Durant un mois, les bacheliers ont aligné formation civique, patriotique, psychologique et physique grâce aux FDS et bien

d'autres personnes et sont désormais des patriotes prêts pour la refondation de la nation conformément à la vision de la RPP.

Servir la Nation

Le président de la cellule régionale l'IPO de Yaadga, Thomas Yampa, a salué de vive voix les plus hautes autorités du pays, le chef de l'Etat ainsi que son gouvernement pour cette vision éclairée. « Cette immersion patriotique est une boussole qui a remis notre jeunesse sur le chemin de la patrie. Aujourd'hui, vous voilà debout transformés, forgés par l'effort, la discipline et le partage.

Vous incarnez désormais une génération patriotique nouvelle, celle que le camarade Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré appelle de ses voeux pour refonder notre Nation », a-t-il confié.

L'un des temps forts de la cérémonie a été la série de démonstration exécutée par les appelés. Devant les autorités et leurs parents, les jeunes ont montré des connaissances acquises au cours de leur immersion à travers le secourisme, la défense et l'intervention rapide. Les démonstrations ont également permis de mettre en évidence leurs capacités à agir collectivement dans la rapidité et ce de manière bien coordonnée.

Le président de la cellule régionale de Yaadga, Thomas Yampa a félicité l'ensemble des acteurs, FDS et personnel civil ayant contribués à la réussite de l'IPO. Aux appelés, il

a adressé un message : « portez haut ces valeurs de civisme et de citoyenneté partout où le devoir vous appellera, et n'oubliez jamais que notre seul chemin est celui de la dignité et de la liberté. Incarnez le changement voulu par la RPP à savoir, être des modèles de citoyens patriotes qui impactent positivement la vie de la Nation ».