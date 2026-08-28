Gabon: La presse en deuil, décès de Rudy Hombenet du Quotidien l'Union

Une plume s'éteint à la fleur de l'âge. Libreville, 27 août 2026 - La presse gabonaise est en deuil. Rudy Hombenet du Quotidien l'Union s'en est allée.

Rudy Hombenet, journaliste au quotidien national L'Union, nous a quittés. La nouvelle a frappé de plein fouet la rédaction de L'Union et l'ensemble de la corporation. "Consoeur respectée, professionnelle engagée et passionnée, Rudy Hombenet laisse le souvenir d'une journaliste travailleuse, discrète et profondément attachée à son métier" témoigne le Rédacteur en chef de Gabonews meurtri par le départ prématuré de celle qu'il appelait affectueusement "petite soeur".

Une voix qui s'éteint, une plume brisée trop tôt

Au sein du quotidien L'Union, Rudy s'était forgée une place par la rigueur de sa plume et son sens du service public. Toujours à la recherche de l'information juste. Elle incarnait cette génération de journalistes déterminés à raconter le Gabon avec exigence et humanité. Son départ brutal plonge ses collègues, ses amis et ses proches dans une profonde tristesse.

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"C'est une perte immense pour le journal, mais aussi pour toute la presse gabonaise qui perd une de ses voix prometteuses" lâche un professionnel des médias .

L'hommage de la corporation En cette douloureuse circonstance, les médias, les associations de journalistes et les confrères adressent leurs sincères condoléances à la famille éplorée, à la direction et à l'ensemble du personnel du quotidien L'Union.

Que la terre du Gabon qu'elle a tant aimé servir par sa plume lui soit légère. Repose en paix, chère consoeur Rudy Hombenet.