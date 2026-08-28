Sénégal: La même carte péage peut servir sur les deux tronçons

Sur l'autoroute Mbour-Fatick-Kaolack, l'usager bénéficie d'un système de péage fermé, conçu pour fluidifier les déplacements. Concrètement, il n'a pas à s'arrêter à plusieurs barrières au cours de son trajet. À l'entrée de l'autoroute, le passage du véhicule est enregistré. Le paiement intervient ensuite à la sortie, notamment au niveau de Thiadiaye, Fatick ou Kaolack. Un dispositif qui permet de parcourir une longue distance sans interruptions répétées. Autre nouveauté importante : l'interopérabilité des cartes de péage.

Les cartes déjà utilisées sur l'autoroute Ila Touba peuvent également servir sur l'axe Mbour-Fatick-Kaolack. À l'inverse, les cartes utilisées sur ce dernier tronçon pourront être acceptées sur les autres sections compatibles.

Cette interopérabilité devrait, à terme, être étendue au tronçon actuellement exploité dans le cadre d'une concession (Dakar-Aibd). L'objectif est de faciliter les déplacements et de construire progressivement un système de péage plus intégré à l'échelle du réseau autoroutier sénégalais.