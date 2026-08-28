Sénégal: Les grands pas du Sénégal

Il y a à peine 15 ans, le Sénégal ne disposait même pas d'un kilomètre d'autoroute. Aujourd'hui, le pays est engagé dans une dynamique d'expansion de son réseau autoroutier, avec plusieurs projets réalisés, en cours de construction ou à l'étude.

La semaine dernière, le tronçon autoroutier Mbour-Fatick-Kaolack, long de 100 km, a été inauguré et mis en service. Ce qui porte le linéaire d'autoroute du Sénégal à 320 km. Avec la fin prochaine des travaux de l'autoroute Dakar-Saint Louis, il atteindra 520 km. Si on part du constat qu'il y a 15 ans le Sénégal ne disposait même pas d'un kilomètre d'autoroute, on mesure alors le chemin parcouru. En effet, le véritable programme autoroutier sénégalais a démarré en 2009, avec la réalisation de la première section Dakar - Diamniadio, longue d'une vingtaine de kilomètres. Depuis, le réseau s'est progressivement étendu et de nouveaux axes sont envisagés pour renforcer les connexions entre les différentes régions.

De nouveaux corridors en perspective

Au-delà de Kaolack - Tambacounda (phase d'études) et de Dakar - Saint-Louis (en cours), plusieurs projets, selon le Directeur général des Autoroutes du Sénégal (Ads), Dr Ibrahima Sall, doivent permettre de densifier le maillage autoroutier :

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- Saint-Louis - Rosso : prolongement vers le pont de Rosso ;

- Vdn 4 : raccordement entre la Vdn actuelle, Diamniadio et l'autoroute Dakar-Saint-Louis ;

- Thiès -Tivaouane : création d'une liaison entre les réseaux Dakar-Saint-Louis et Touba ;

- Diourbel - Kaolack : connexion entre le réseau autoroutier de Touba et celui de Kaolack ;

- Kaolack-Tambacounda : prolongement vers l'est ;

- Perspectives d'extension vers Kolda, Ziguinchor et Matam.

D'après Dr Sall, l'ambition est de ne plus construire des autoroutes isolées, mais constituer progressivement un véritable réseau interconnecté. « L'objectif est de créer des continuités entre les principaux pôles urbains, économiques et territoriaux du pays, tout en renforçant les connexions avec les corridors sous-régionaux », a-t-il dit.

Après avoir démarré avec une vingtaine de kilomètres en 2009, le Sénégal pourrait, à terme, se rapprocher de 3000 km d'autoroutes avec les prolongements envisagés vers Tambacounda, Kolda, Ziguinchor et Matam.