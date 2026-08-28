Afrique: Éliminatoires Mondial 2027 de basket - L'Égypte s'impose face au Sénégal

Les Lions du Sénégal ont été battus par l'Égypte , ce jeudi 27 août 2026 à la Dakar Arena, à l'occasion de la première journée de la quatrième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde FIBA 2027.Le pays de la Teranga a manqué son entrée dans la quatrième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde masculine de basketball 2027. Les Lions se sont inclinés sur le score de 67 à 76, soit neuf points d'écart.

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Cette rencontre constituait le premier rendez-vous du Sénégal dans cette nouvelle fenêtre, disputée à domicile du 27 au 30 août. Les hommes de Ngagne Desagana Diop abordaient cette étape avec confiance, après un sans-faute lors de la précédente fenêtre, marquée par trois victoires contre Madagascar, la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo.

Avec ce revers, le Sénégal devra rapidement relever la tête puisqu'il lui reste deux rencontres à disputer à Dakar. Les Lions affronteront l'Angola samedi, avant de terminer la fenêtre face au Mali dimanche.

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Le groupe F réunit notamment le Sénégal, l'Égypte, l'Angola, le Mali, la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo. À l'issue des qualifications africaines, cinq sélections décrocheront leur billet pour la Coupe du monde 2027, prévue au Qatar.