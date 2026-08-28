Sénégal: Yankhoba Diémé délivre le message du Président Faye aux dignitaires religieux et aux rois d'Oussouye

Ce jeudi 27 août 2026 à Oussouye, les tambours de la tradition ont résonné avec les voix de la République. Face aux rois, imams et responsables religieux, Yankhoba Diémé est venu porter le message de Bassirou Diomaye Faye, mais aussi plaider pour les prières nécessaires à la réalisation des grands projets promis à la Casamance.

Ce jeudi matin, la cour royale d'Oussouye s'est parée de son atmosphère solennelle. Dans ce haut lieu de la tradition diola, où la parole du roi conserve toute sa portée, le ministre des Forces armées, Yankhoba Diémé, est venu avec un message particulier : celui du chef de l'État.

Devant Sa Majesté Maan Sibilumbaye Diédhiou, il a transmis les salutations de Bassirou Diomaye Faye et sollicité les prières du royaume pour accompagner les ambitions de transformation de la Casamance et du Sénégal.

Au coeur des échanges, les infrastructures. Le deuxième pont de Ziguinchor, la route Ziguinchor-Cap Skirring, l'axe Oussouye-Mlomp, la liaison Bignona-Diouloulou-Kafountine ou encore le tronçon Ziguinchor-Mpack ont été évoqués par le ministre.

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« Le chef de l'État entend concrétiser l'ensemble de ces projets pour améliorer durablement le quotidien des populations casamançaises. Il viendra lui-même poser la première pierre du deuxième pont de Ziguinchor. La Casamance est au coeur de sa dynamique de transformation et il sollicite vos prières pour la réussite de ces chantiers », a déclaré Yankhoba Diémé.

Du haut de son statut de gardien suprême de la tradition, le roi d'Oussouye a répondu par un message de reconnaissance et d'espérance.

« Nous remercions profondément le président Bassirou Diomaye Faye. Dites-lui que nos prières l'accompagneront, lui-même et la Nation sénégalaise. Nous serons heureux et honorés de voir ces projets annoncés devenir une réalité », a assuré Maan Sibilumbaye Diédhiou.

Tradition, foi et unité

Après la cour royale, la délégation s'est rendue à la grande mosquée d'Oussouye pour un entretien avec l'imam ratib Souleymane Diané, avant de faire étape à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus.

Avec le Curé l'abbé Samson Delaka Kantoussan, responsable du dialogue interreligieux dans le clergé de Ziguinchor, les échanges ont porté sur la place de la foi dans la construction de la Nation.

« La religion demeure l'un des socles essentiels de notre pays. Des institutions solides ont besoin d'un ancrage spirituel et moral fort. Nous sommes prêts à travailler dans la proximité et la collaboration, et nous apprécions vivement cette démarche du ministre », a souligné l'abbé Samson Kantoussan.

Le périple s'est ensuite poursuivi à Kalobone, auprès du roi Koudiossobo Diatta, puis à Singhalène, dans la commune d'Oukout, où le ministre a rencontré les chefs coutumiers de Carounate, Djivente et Singhalène, organisateurs du « Bukut » 2026.

Dans le royaume de Mlomp, Yankhoba Diémé a également rencontré le roi Sibilé Sambou. À chacun de ces gardiens de la tradition, il a transmis les salutations du chef de l'État et formulé le même voeu : la paix, la concorde et l'unité nationale.

La tournée se poursuit dans la soirée avec l'évêque de Ziguinchor, Monseigneur Jean-Baptiste Valter Manga, avant une rencontre avec des responsables politiques de la région.

Vendredi 28 août, le ministre mettra le cap sur le département de Bignona, où il rencontrera les imams ratibs et plusieurs autorités religieuses, avant de participer au Gamou des Chérifs à Kataba.