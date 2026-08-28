Afrique de l'Ouest: La date de démarrage repoussée au 07 Septembre 2026 par WAPCo mais les objectifs maintenus

Le lancement initialement prévu le 28 août 2026 est décalé de quelques jours en raison de contraintes liées à la disponibilité d'experts spécialisés dans les interventions en mer. La durée et la nature des travaux restent toutefois inchangées. C'est l'essentiel de l'information portée à la connaissance de la presse ce Mercredi 26 Août 2026 à Lomé par les responsables de WAPCo.

Le calendrier des travaux de maintenance et de modernisation des infrastructures du Gazoduc de l'Afrique de l'Ouest (GAO) connaît un léger réaménagement. Initialement annoncées pour le 28 août 2026, les opérations démarreront finalement le 7 septembre 2026, a annoncé ce mercredi la West African Gas Pipeline Company Limited (WAPCo).

L'information a été communiquée lors d'une rencontre avec la presse togolaise. Selon les responsables de WAPCo, ce report de quelques jours ne remet pas en cause les objectifs de l'opération et ne devrait pas modifier les conditions initialement prévues pour son exécution.

La date change, pas la durée

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Le principal changement concerne donc la date de lancement des travaux. La durée de l'intervention reste, quant à elle, inchangée.

WAPCo explique ce décalage par des contraintes liées à la disponibilité des experts spécialisés dans les interventions en mer. Ces professionnels étaient mobilisés sur un autre projet et n'avaient pas achevé leurs travaux dans les délais initialement prévus.

Compte tenu du caractère indispensable de leur expertise pour l'opération programmée, la société a fait le choix de reporter le démarrage afin de réunir toutes les conditions nécessaires à une intervention efficace et sécurisée.

Un dispositif technique maintenu

Sur le plan technique, aucune modification majeure n'est annoncée. Les équipements prévus restent les mêmes et la nature de l'intervention demeure inchangée.

Il s'agit d'une opération de maintenance corrective sur un actif existant, destinée à assurer la fiabilité et le bon fonctionnement des infrastructures du Gazoduc de l'Afrique de l'Ouest.

« Ce qui a changé, c'est essentiellement la date de début de l'opération. La durée des travaux reste, quant à elle, inchangée », ont expliqué les responsables de WAPCo.

Les clients rassurés

Le report annoncé ne devrait pas non plus entraîner une prolongation de la période d'intervention.

Concrètement, si une opération était initialement programmée pour une durée de 15 jours, celle-ci conservera cette même durée malgré le changement de date de démarrage. Le décalage porte donc uniquement sur le calendrier d'exécution.

Cette précision vise notamment à rassurer les différents clients et partenaires concernés par les opérations sur le réseau gazier ouest-africain.

La priorité aux compétences et à la sécurité

Au-delà du simple changement de calendrier, ce report met en évidence la nécessité de disposer de compétences hautement spécialisées pour certaines opérations de maintenance du GAO, particulièrement lorsqu'elles impliquent des interventions en mer.

WAPCo privilégie ainsi la disponibilité des experts requis avant le lancement des travaux. Une démarche qui, selon la société, doit permettre de conduire l'opération dans les meilleures conditions techniques et de sécurité.

Avec ce nouveau calendrier, les travaux de maintenance et de modernisation des infrastructures du Gazoduc de l'Afrique de l'Ouest débuteront donc le 7 septembre 2026, au lieu du 28 août initialement prévu.

Pour WAPCo, ce report ne constitue qu'un ajustement du calendrier et ne remet pas en cause les objectifs fixés pour cette opération de maintenance.