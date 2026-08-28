Ile Maurice: Un jeune de 17 ans perd la vie dans un accident

28 Août 2026
L'Express (Port Louis)
Par Peeyamvadah Bickharry

Un accident de la route a coûté la vie à un jeune de 17 ans, ce vendredi, à Union Park.

La collision s'est produite sur la route principale, en direction de Rose-Belle, entre une fourgonnette et un véhicule de transport de marchandises. Le conducteur de la fourgonnette, âgé de seulement 17 ans et habitant Union Park, a succombé à ses blessures.

Le conducteur de l'autre véhicule impliqué dans la collision a, pour sa part, été soumis à un alcootest qui s'est révélé négatif. Il se trouve toujours au poste de police, où il est entendu par les policiers.

Une autopsie sera pratiquée afin de déterminer avec précision la cause du décès du jeune conducteur. Une enquête policière a été ouverte afin d'établir les circonstances exactes de l'accident.

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